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    Выдержит ли «Блэкберн» натиск «Лидса»?

    «Лидс» — «Блэкберн». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Блэкберн»
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    Джоэл Пиру
    1 января в 25-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Лидс» и «Блэкберн». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Блэкберн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 18:00 Блэкберн Роверс

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится на вершине турнирной таблицы, поэтому выглядит явным претендентом на повышение в классе.

    Команда на два очка опережает своего ближайшего преследователя, а также на три балла зону плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-я позиции).

    Лидс — Блэкберн Роверс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле одержал победу над «Дерби Каунти» (1:0).

    Ранее «Павлины» также набрали максимум очков и не пропустили, обыграв в предыдущем туре второго английского дивизиона «Сток Сити» (2:0) на выезде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Вобер, Гелхардт, Фирпо, Груев, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лидс» выиграл и не знает поражений шесть матчей кряду.

    Это говорит об отличной форме коллектива, что обещает ему прекрасные шансы на очередной успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником и фактор своего поля.

    Джоэл Пиру — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с девятью голами.

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Блэкберн» по итогам 23-х поединков английского Чемпионшипа находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

    Команда на 11 очков отстает от второй, проходной в элитный дивизион строчки, а также на один балл опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле потерпел минимальное поражение от «Халл Сити» (0:1).

    Перед этим в 23-м туре второго английского дивизиона «Бродяги» довольствовались мировой в домашней игре с «Сандерлендом», хотя им удалось забить сразу два мяча — 2:2.

    Не сыграют: травмированы — Трэвис, Пикеринг, Дуру, Сигурдссон, Уортон, Картер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Блэкберн» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о низких шансах гостей даже не на победу, а на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.

    Юки Охаси — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Лидс» выиграл и не пропустил

    • в семи из восьми последних матчей «Блэкберна» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Блэкберна» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Блэкберна» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют «всухую», ведь так было в их трех последних поединках.

    Ставка: «Лидс» победит и не пропустит за 2.07

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