1 января в 25-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Лидс» и «Блэкберн». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Блэкберн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится на вершине турнирной таблицы, поэтому выглядит явным претендентом на повышение в классе.

Команда на два очка опережает своего ближайшего преследователя, а также на три балла зону плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-я позиции).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле одержал победу над «Дерби Каунти» (1:0).

Ранее «Павлины» также набрали максимум очков и не пропустили, обыграв в предыдущем туре второго английского дивизиона «Сток Сити» (2:0) на выезде.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Вобер, Гелхардт, Фирпо, Груев, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лидс» выиграл и не знает поражений шесть матчей кряду.

Это говорит об отличной форме коллектива, что обещает ему прекрасные шансы на очередной успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником и фактор своего поля.

Джоэл Пиру — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с девятью голами.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Блэкберн» по итогам 23-х поединков английского Чемпионшипа находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

Команда на 11 очков отстает от второй, проходной в элитный дивизион строчки, а также на один балл опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле потерпел минимальное поражение от «Халл Сити» (0:1).

Перед этим в 23-м туре второго английского дивизиона «Бродяги» довольствовались мировой в домашней игре с «Сандерлендом», хотя им удалось забить сразу два мяча — 2:2.

Не сыграют: травмированы — Трэвис, Пикеринг, Дуру, Сигурдссон, Уортон, Картер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Блэкберн» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже не на победу, а на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.

Юки Охаси — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лидс» выиграл и не пропустил

в семи из восьми последних матчей «Блэкберна» забивали меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Блэкберна» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Блэкберна» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют «всухую», ведь так было в их трех последних поединках.

Ставка: «Лидс» победит и не пропустит за 2.07