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    Кто забудет о неудачах?

    «Парма» — «Монца». У обоих соперников серия поражений, но кто прервет ее 28 декабря? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Монца»
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    Анже Бонни
    28 декабря в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Монца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Декабря 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 17:00 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрала 15 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 15-ю строчку и лишь на один балл опережает зону вылета, поэтому вовсю борется за выживание в элите.

    Парма — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А «Крестоносцы» на своем поле потерпели поражение от «Ромы» (0:5).

    Перед этим в 16-м туре итальянского первенства коллектив также остался без очков, в домашних стенах проиграв «Вероне» (2:3).

    Не сыграют: травмированы — Дельпрато, Осорио, Эстевес, Бернабе, Чиркати, Ковальски, Шарпентье, дисквалифицирован — Сауль Коко.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Парма» проиграла.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, хотя затявнушиеся неудачи соперника все же позволяют рассчитывать на успех.

    Анже Бонни и Деннис Ман — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрала 10 очков и выглядит главным кандидатом на понижение в классе.

    Команда занимает последнюю, 20-ю строчку и на пять баллов отстает от спасительной 17-й позиции.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Ювентуса» (1:2).

    Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался слабее «Лечче» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Валоти, Калдирола, Петанья, Виньято, Джурич, Гальярдини, Краньо, Пессина, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монца» проиграла и не знает побед 10 игр кряду на разных фронтах.

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    Словом, у коллектива откровенно плохая форма, что не позволяет ему рассчитывать если не то, что на три очка, а даже на один балл, особенно на чужом поле.

    Дани Мота и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Пармы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Пармы» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Монца» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.55, победа «Монцы» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех последних матчах гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех последних матчах.

    Ставка: «Парма» победит за 2.18

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    «Парма» — «Монца»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто забудет о неудачах?
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