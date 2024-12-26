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    «Вилланам» сразу несдобровать?!

    Ньюкасл — Астон Вилла: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.50. 26.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»
    26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2024 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 8 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Ньюкасл» на 2 очка отстает от пресловутой топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз в 17 матчах.

    Ньюкасл — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Сороки» смели с газона «Ипсвич» (4:0).

    До того команда уверенно одолела «Брентфорд» (3:1). При этом чуть ранее «сороки» нанесли поражение «Лестеру» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Сороки» ныне находятся на подъеме, выиграв в 3 своих последних матчах. Вот только средняя результативность команды не дотягивает до 2 голов за матч.

    Матчи против «Астон Виллы» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ньюкасл» выиграл 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются добыть четвертую кряду викторию. Да и не проигрывает команда уже месяц.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» нынче ходят в претендентах на попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Астон Вилла» в 17 матчах настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда также пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она переиграла «Манчестер Сити» (2:1).

    До того команда уступила «Ноттингем Форесту» (1:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» также принес трудную победу (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» лишь на 3 очка отстают от топ-4. Вот только пропускает команда уж слишком часто.

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    При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч. Да и по своему потенциалу команда способна подняться еще на пару строчек вверх.

    Плюс ко всему, «Вилланы» в 2 последних очных поединках уступили «Ньюкаслу». А вот не побеждают бирмингемцы «сорок» уже 3 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Вилланы» мотивированы максимально приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Вилланы» проиграли «Ньюкаслу» в 2 последних очных встречах

    • «Сороки» победили в 3 своих последних поединках

    • «Астон Вилла» не может победить «Ньюкасл» уже полтора года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче на ходу, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Вилланы» не особенно стабильны, да и «сороки» обыграли их в двух последних очных поединках.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.80

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    «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Вилланам» сразу несдобровать?!
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