Лас-Пальмас
Эспаньол
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Пальмы» всеми силами пытаются отдалиться от группы аутсайдеров. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Лас-Пальмас» в 17 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз.
Лас-Пальмас — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела взять три очка. «Пальмы» расписали мировую с «Реал Сосьедадом» (0:0).
А вот до того «Лас-Пальмас» сумел переиграть «Вальядолид» (2:1). При этом чуть раньше команда одолела еще и «Европу» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Пальмы» опережают опасную зону на 4 зачетных пункта. Да и результаты команды явно пошли на подъем.
Поединки с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Лас-Пальмас» победил и проиграл по 2 раза.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без поражений составляет уже 4 матча.
«Эспаньол»
Турнирное положение: Каталонцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в элите. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Эспаньол» в 17 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 29 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Каталонцы расписали мировую с «Валенсией» (1:1).
До того команда не смогла переиграть «Осасуну» (0:0). А вот чуть раньше каталонцы минимально уступили «Хетафе».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы лишь на один балл отстают от 17 позиции. Да и безвыигрышная серия составляет 4 матча.
При этом «Эспаньол» в среднем забивает чуть реже гола за матч. Да и в двух последних очных поединках с «пальмами» команда не проигрывала.
Каталонцы несколько улучшили свои результаты. Вот только старые проблемы с надежностью собственных тылов никуда не делись.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается достаточно регулярно.
Статистика для ставок
- «Лас-Пальмас» не проигрывал в 4 своих последних матчах
- «Эспаньол» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Лас-Пальмас» не обыгрывал каталонцев в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 3.80Барселона — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Кристал Пэлас — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.00Лечче — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Лас-Пальмас» твердо намеревается как можно скорее отдалиться от группы аутсайдеров.
«Пальмы» в родных стенах будут активны с первых минут, да и «Эспаньол» не побеждает четыре матча кряду.
Ставка: Победа «Лас-Пальмаса» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60