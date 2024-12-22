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    «Эспаньолу» сразу придется несладко

    «Лас-Пальмас» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 22 декабря 2024 года

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    Алекс Крал
    22 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2024 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Пальмы» всеми силами пытаются отдалиться от группы аутсайдеров. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лас-Пальмас» в 17 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

    Лас-Пальмас — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела взять три очка. «Пальмы» расписали мировую с «Реал Сосьедадом» (0:0).

    А вот до того «Лас-Пальмас» сумел переиграть «Вальядолид» (2:1). При этом чуть раньше команда одолела еще и «Европу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Пальмы» опережают опасную зону на 4 зачетных пункта. Да и результаты команды явно пошли на подъем.

    Поединки с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Лас-Пальмас» победил и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без поражений составляет уже 4 матча.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в элите. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Эспаньол» в 17 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 29 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Каталонцы расписали мировую с «Валенсией» (1:1).

    До того команда не смогла переиграть «Осасуну» (0:0). А вот чуть раньше каталонцы минимально уступили «Хетафе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонцы лишь на один балл отстают от 17 позиции. Да и безвыигрышная серия составляет 4 матча.

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    При этом «Эспаньол» в среднем забивает чуть реже гола за матч. Да и в двух последних очных поединках с «пальмами» команда не проигрывала.

    Каталонцы несколько улучшили свои результаты. Вот только старые проблемы с надежностью собственных тылов никуда не делись.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается достаточно регулярно.

    Статистика для ставок

    • «Лас-Пальмас» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Эспаньол» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Лас-Пальмас» не обыгрывал каталонцев в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Лас-Пальмас» твердо намеревается как можно скорее отдалиться от группы аутсайдеров.

    «Пальмы» в родных стенах будут активны с первых минут, да и «Эспаньол» не побеждает четыре матча кряду.

    Ставка: Победа «Лас-Пальмаса» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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