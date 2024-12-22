22 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Пальмы» всеми силами пытаются отдалиться от группы аутсайдеров. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Лас-Пальмас» в 17 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела взять три очка. «Пальмы» расписали мировую с «Реал Сосьедадом» (0:0).

А вот до того «Лас-Пальмас» сумел переиграть «Вальядолид» (2:1). При этом чуть раньше команда одолела еще и «Европу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пальмы» опережают опасную зону на 4 зачетных пункта. Да и результаты команды явно пошли на подъем.

Поединки с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Лас-Пальмас» победил и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без поражений составляет уже 4 матча.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в элите. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Эспаньол» в 17 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 29 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Каталонцы расписали мировую с «Валенсией» (1:1).

До того команда не смогла переиграть «Осасуну» (0:0). А вот чуть раньше каталонцы минимально уступили «Хетафе».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Каталонцы лишь на один балл отстают от 17 позиции. Да и безвыигрышная серия составляет 4 матча.

При этом «Эспаньол» в среднем забивает чуть реже гола за матч. Да и в двух последних очных поединках с «пальмами» команда не проигрывала.

Каталонцы несколько улучшили свои результаты. Вот только старые проблемы с надежностью собственных тылов никуда не делись.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается достаточно регулярно.

Статистика для ставок

«Лас-Пальмас» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Эспаньол» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Лас-Пальмас» не обыгрывал каталонцев в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Лас-Пальмас» твердо намеревается как можно скорее отдалиться от группы аутсайдеров.

«Пальмы» в родных стенах будут активны с первых минут, да и «Эспаньол» не побеждает четыре матча кряду.

Ставка: Победа «Лас-Пальмаса» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60