«Хетафе» на своем поле примет «Мальорку» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» находится на 16-м месте в таблице. У команды 16 очков. Ранее «Хетафе» одержал три победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Последние матчи: В текущем месяце «Хетафе» добился лишь одной победы. 9 декабря клуб дома взял верх над «Эспаньолом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Альфаро Родригес.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

При этом в Ла Лиге в декабре «Хетафе» уступил в двух гостевых матчах кряду. Команда проиграла мадридским «Реалу» (0:2) и «Атлетико» (0:1).

Не сыграют: Майорал (травма).

Состояние команды: Для «Хетафе» текущий сезон будет непростым. Клуб находится недалеко от зоны вылета. Отрыв сейчас совсем небольшой.

Если «Хетафе» уступит в ближайшем туре, то клуб рискует уже на этой неделе оказаться в зоне вылета. Однако в родных стенах команда играет хорошо.

В последних девяти домашних матчах Примеры «Хетафе» проиграл лишь раз. 10 ноября клуб не набрал очков в противостоянии с «Жироной» (0:1).

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» ведет борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас команда располагается на 6-й позиции в таблице.

Набрано 27 очков в 18 поединках. «Мальорка» забила 18 голов и пропустила 21 мяч.

Последние матчи: Нынешний месяц «Мальорка» начала с двух поражений кряду. Команда уступила «Барселоне» (1:5) и «Сельте» (0:2).

«Мальорке» удалось исправиться 14 декабря. Наконец-то клуб смог завоевать три очка. «Островитяне» в родных стенах взяли верх над «Жироной» со счетом 2:1.

Не сыграют: Морланес, Мурики (дисквалификация). Сашу Кошта (травма).

Состояние команды: «Мальорка» в следующем сезоне вполне способна выступить в еврокубках. В Лигу чемпионов команда вряд ли попадет. Но в Лиге Европы или Лиге конференций «островитянам» сыграть по силам.

Букмекеры считают, что «Мальорка» вряд ли добьется положительного результата. В октябре-декабре клуб из четырех гостевых матчей выиграл только один.

Последний раз команды встречались в мае 2024 года. Тогда «Мальорка» в гостях взяла верх над «Хетафе» со счетом 2:1. У победителей голы забили Ведат Мурики и Пабло Маффео. 21 декабря Мурики не поможет «островитянам» из-за дисквалификации.

Статистика для ставок

В последних девяти домашних матчах Примеры «Хетафе» проиграл лишь раз

«Мальорка» в декабре одержала одну победу в трех играх

В последнем очном противостоянии команд 26 мая «Мальорка» в гостях одолела «Хетафе» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.30. Ничья — в 2.80, победа «Мальорки» — в 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 3.40 и 1.35 соответственно.

Прогноз: у «Хетафе» сложная ситуация, команде очень нужны очки. Но обыграть «Мальорку» будет непросто. Клубы могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 2.80.

Прогноз: никто не захочет допускать ошибок. Команды будут играть максимально осторожно и в сумме могут не забить даже два гола.

Ставка: тотал меньше 1,5 за 2.03.