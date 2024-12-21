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    «Хетафе» — «Мальорка». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 декабря 2024 года

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    «Хетафе»
    «Хетафе» на своем поле примет «Мальорку» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 16:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» находится на 16-м месте в таблице. У команды 16 очков. Ранее «Хетафе» одержал три победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    Последние матчи: В текущем месяце «Хетафе» добился лишь одной победы. 9 декабря клуб дома взял верх над «Эспаньолом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Альфаро Родригес.

    Хетафе — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    При этом в Ла Лиге в декабре «Хетафе» уступил в двух гостевых матчах кряду. Команда проиграла мадридским «Реалу» (0:2) и «Атлетико» (0:1).

    Не сыграют: Майорал (травма).

    Состояние команды: Для «Хетафе» текущий сезон будет непростым. Клуб находится недалеко от зоны вылета. Отрыв сейчас совсем небольшой.

    Если «Хетафе» уступит в ближайшем туре, то клуб рискует уже на этой неделе оказаться в зоне вылета. Однако в родных стенах команда играет хорошо.

    В последних девяти домашних матчах Примеры «Хетафе» проиграл лишь раз. 10 ноября клуб не набрал очков в противостоянии с «Жироной» (0:1).

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» ведет борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас команда располагается на 6-й позиции в таблице.

    Набрано 27 очков в 18 поединках. «Мальорка» забила 18 голов и пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: Нынешний месяц «Мальорка» начала с двух поражений кряду. Команда уступила «Барселоне» (1:5) и «Сельте» (0:2).

    «Мальорке» удалось исправиться 14 декабря. Наконец-то клуб смог завоевать три очка. «Островитяне» в родных стенах взяли верх над «Жироной» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Морланес, Мурики (дисквалификация). Сашу Кошта (травма).

    Состояние команды: «Мальорка» в следующем сезоне вполне способна выступить в еврокубках. В Лигу чемпионов команда вряд ли попадет. Но в Лиге Европы или Лиге конференций «островитянам» сыграть по силам.

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    Букмекеры считают, что «Мальорка» вряд ли добьется положительного результата. В октябре-декабре клуб из четырех гостевых матчей выиграл только один.

    Последний раз команды встречались в мае 2024 года. Тогда «Мальорка» в гостях взяла верх над «Хетафе» со счетом 2:1. У победителей голы забили Ведат Мурики и Пабло Маффео. 21 декабря Мурики не поможет «островитянам» из-за дисквалификации.

    Статистика для ставок

    • В последних девяти домашних матчах Примеры «Хетафе» проиграл лишь раз

    • «Мальорка» в декабре одержала одну победу в трех играх

    • В последнем очном противостоянии команд 26 мая «Мальорка» в гостях одолела «Хетафе» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.30. Ничья — в 2.80, победа «Мальорки» — в 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 3.40 и 1.35 соответственно.

    Прогноз: у «Хетафе» сложная ситуация, команде очень нужны очки. Но обыграть «Мальорку» будет непросто. Клубы могут не выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 2.80.

    Прогноз: никто не захочет допускать ошибок. Команды будут играть максимально осторожно и в сумме могут не забить даже два гола.

    Ставка: тотал меньше 1,5 за 2.03.

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    «Хетафе» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Команды разделят очки?
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