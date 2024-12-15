Ренн
Анже
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» после 14-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.
«Ренн» набрал 14 очков и занимает 12-ю позицию, на один балл опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на два очка зону вылета.
Ренн — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Нанта» (0:1).
Ранее в 13-м туре французского первенства коллектив в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» со счетом 5:0, забив пять безответных мячей.
Не сыграют: травмированы — Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Файе.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на первенство Франции, «Ренн» потерпел четыре поражения при одной победе.
Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке против одного из аутсайдеров национального чемпионата, особенно на своем поле, у него неплохие шансы на успех.
Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» после 14-ти стартовых туров национального чемпионата Франции также борется за сохранение прописки в Лиге 1.
«Анже» набрал 13 очков и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за право остаться в элите, а также на один балл зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Лиона» (0:3).
Перед этим в 13-м туре французского чемпионата коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он обыграл «Гавр» с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Бюмла, Шабанович, Шериф, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Анже» потерпел три поражения и однажды выиграл.
Это говорит о плохой форме коллектива, что сулит ему небольшие шансы даже не на победу, а на ничью, особенно на выезде, хотя то, что эта встреча — против конкурента, все же позволяет ему рассчитывать на успех.
Имад Абделли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Ренн» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Анже» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.95, победа «Анже» — в 5.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести последних матчах «Ренна» и трех последних играх «Анже».
Ставка: только одна команда забьет за 2.17.