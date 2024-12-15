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    Оторвется ли «Ренн» от зоны вылета?

    «Ренн» — «Гавр». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Лига 1, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Гавр»
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    Арно Калимуэндо
    15 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Гавр». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Декабря 2024 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 19:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 14-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.

    «Ренн» набрал 14 очков и занимает 12-ю позицию, на один балл опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на два очка зону вылета.

    Ренн — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Нанта» (0:1).

    Ранее в 13-м туре французского первенства коллектив в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» со счетом 5:0, забив пять безответных мячей.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Файе.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на первенство Франции, «Ренн» потерпел четыре поражения при одной победе.

    Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке против одного из аутсайдеров национального чемпионата, особенно на своем поле, у него неплохие шансы на успех.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после 14-ти стартовых туров национального чемпионата Франции также борется за сохранение прописки в Лиге 1.

    «Анже» набрал 13 очков и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за право остаться в элите, а также на один балл зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Лиона» (0:3).

    Перед этим в 13-м туре французского чемпионата коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он обыграл «Гавр» с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Бюмла, Шабанович, Шериф, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Анже» потерпел три поражения и однажды выиграл.

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    Это говорит о плохой форме коллектива, что сулит ему небольшие шансы даже не на победу, а на ничью, особенно на выезде, хотя то, что эта встреча — против конкурента, все же позволяет ему рассчитывать на успех.

    Имад Абделли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ренн» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Анже» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.95, победа «Анже» — в 5.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести последних матчах «Ренна» и трех последних играх «Анже».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.17.

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    «Ренн» — «Гавр»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Ренн» от зоны вылета?
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