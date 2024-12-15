15 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Гавр». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 14-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.

«Ренн» набрал 14 очков и занимает 12-ю позицию, на один балл опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на два очка зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Нанта» (0:1).

Ранее в 13-м туре французского первенства коллектив в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» со счетом 5:0, забив пять безответных мячей.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Файе.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на первенство Франции, «Ренн» потерпел четыре поражения при одной победе.

Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке против одного из аутсайдеров национального чемпионата, особенно на своем поле, у него неплохие шансы на успех.

Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 14-ти стартовых туров национального чемпионата Франции также борется за сохранение прописки в Лиге 1.

«Анже» набрал 13 очков и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за право остаться в элите, а также на один балл зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Лиона» (0:3).

Перед этим в 13-м туре французского чемпионата коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он обыграл «Гавр» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Бюмла, Шабанович, Шериф, Калюмба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Анже» потерпел три поражения и однажды выиграл.

Это говорит о плохой форме коллектива, что сулит ему небольшие шансы даже не на победу, а на ничью, особенно на выезде, хотя то, что эта встреча — против конкурента, все же позволяет ему рассчитывать на успех.

Имад Абделли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ренн» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Анже» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.95, победа «Анже» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести последних матчах «Ренна» и трех последних играх «Анже».

Ставка: только одна команда забьет за 2.17.