ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы» Колби КовингтонКовингтон против Бакли, реванш Раисова с Резниковым. Анонс самых громких боев недели
    Все новости спорта

    Команды порадуют голами

    «Мальорка» — «Жирона». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Испании 14 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Мальорку Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан Хиль — хавбек «Жироны» и сборной Испании
    14 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Жирона». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Декабря 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 18:15 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: сейчас «Мальорка» идет восьмой в таблице Примеры с 24 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре балеарцы уступили в гостях «Сельте» со счетом 0:2. Игра получилась довольно равной, но противник смог использовать оба своих голевых момента, забив в каждом из таймов. «Мальорка» же свои шансы реализовать не смогла.

    Мальорка — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Ранее было разгромное поражение дома от «Барселоны» (1:5) и победа над «Валенсией» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Антонио Латорре, Иван Куэльяр, дисквалифицирован — Антонио Раильо.

  • Медовый месяц Флика закончился. Преимущество «Барсы» над «Реалом» испарилось на фоне неудачной серии матчей
  • Мыльный пузырь «Барселоны» лопнул, когда преимущество каталонцев в Ла Лиге исчезло на фоне серии без побед
  • 05/12/2024

    • Состояние команды: подопечные Ягобо Аррасате в этом сезоне смотрятся очень неплохо, играют агрессивно и ни под кого особо не подстраиваются. Впрочем, как и все команды этого сильного тренера, который способен выжимать максимум из скромного кадрового ресурса.

    «Жирона»

    Турнирное положение: после 16 матчей «Жирона» идет девятой в таблице Примеры с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в предыдущей игре было разгромное поражение на своем поле от мадридского «Реала» со счетом 0:3. Королевский клуб сразу показал, кто тут хозяин и начал доминировать чуть ли не с первых минут, а все свои голы забил уже к 60-й минуте. «Жирона» тоже имела несколько опасных моментов, но хотя бы забить гол престижа так и не смогла.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Также было поражение в Лиге чемпионов дома от «Ливерпуля» (0:1) и в Кубке Испании от «Логроньеса» по пенальти.

    Не сыграют: травмированы — Миовски, Цыганков, Янхель Эррера, дисквалифицирован — Крейчи.

    Состояние команды: проблемы этого сезона для «Жироны» были ожидаемы. В прошлом чемпионате команда прыгнула выше головы и попала в Лигу чемпионов впервые в своей истории. Успешно играть на два фронта скромному клубу очень трудно, но постепенно Мичел и его подопечные начинают адаптироваться и все увереннее набирать очки в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Мальорка» выиграла дома (1:0), но уступила в гостях (3:5)

    • Также была игра в четвертьфинале Кубка Испании, ее выиграла «Мальорка» (3:2)

    • В позапрошлом сезоне «Жирона» выиграла дома (2:1), а в гостях была ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мальорки» дают 2,37, а на «Жироны» — 3,60 , ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

    Прогноз: обе команды имеют отличных исполнителей в атакующей и средней линии, проповедуют агрессивный стиль игры, поэтому голы с обеих сторон будут. Также стоит отметить про потери в обороне «Мальорке» и то, что «Жирона» не забивает уже три матча кряду. Пора ей уже распечатывать ворота соперников.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

    Прогноз: также можно попробовать рискнуть и взять победу гостей. Хоть команда и провела непростой матч в ЛЧ, но шансы увезти три очка у «Жироны» довольно неплохие, особенно с учетом кадровых проблем хозяев.

    Дополнительная ставка: победа «Жироны» за 3,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Касымпаша — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальорка» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Команды порадуют голами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры