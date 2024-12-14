14 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Жирона». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: сейчас «Мальорка» идет восьмой в таблице Примеры с 24 очками.

Последние матчи: в 16-м туре балеарцы уступили в гостях «Сельте» со счетом 0:2. Игра получилась довольно равной, но противник смог использовать оба своих голевых момента, забив в каждом из таймов. «Мальорка» же свои шансы реализовать не смогла.

Ранее было разгромное поражение дома от «Барселоны» (1:5) и победа над «Валенсией» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Антонио Латорре, Иван Куэльяр, дисквалифицирован — Антонио Раильо.

Состояние команды: подопечные Ягобо Аррасате в этом сезоне смотрятся очень неплохо, играют агрессивно и ни под кого особо не подстраиваются. Впрочем, как и все команды этого сильного тренера, который способен выжимать максимум из скромного кадрового ресурса.

«Жирона»

Турнирное положение: после 16 матчей «Жирона» идет девятой в таблице Примеры с 22 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в предыдущей игре было разгромное поражение на своем поле от мадридского «Реала» со счетом 0:3. Королевский клуб сразу показал, кто тут хозяин и начал доминировать чуть ли не с первых минут, а все свои голы забил уже к 60-й минуте. «Жирона» тоже имела несколько опасных моментов, но хотя бы забить гол престижа так и не смогла.

Также было поражение в Лиге чемпионов дома от «Ливерпуля» (0:1) и в Кубке Испании от «Логроньеса» по пенальти.

Не сыграют: травмированы — Миовски, Цыганков, Янхель Эррера, дисквалифицирован — Крейчи.

Состояние команды: проблемы этого сезона для «Жироны» были ожидаемы. В прошлом чемпионате команда прыгнула выше головы и попала в Лигу чемпионов впервые в своей истории. Успешно играть на два фронта скромному клубу очень трудно, но постепенно Мичел и его подопечные начинают адаптироваться и все увереннее набирать очки в чемпионате.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Мальорка» выиграла дома (1:0), но уступила в гостях (3:5)

Также была игра в четвертьфинале Кубка Испании, ее выиграла «Мальорка» (3:2)

В позапрошлом сезоне «Жирона» выиграла дома (2:1), а в гостях была ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мальорки» дают 2,37, а на «Жироны» — 3,60 , ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: обе команды имеют отличных исполнителей в атакующей и средней линии, проповедуют агрессивный стиль игры, поэтому голы с обеих сторон будут. Также стоит отметить про потери в обороне «Мальорке» и то, что «Жирона» не забивает уже три матча кряду. Пора ей уже распечатывать ворота соперников.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

Прогноз: также можно попробовать рискнуть и взять победу гостей. Хоть команда и провела непростой матч в ЛЧ, но шансы увезти три очка у «Жироны» довольно неплохие, особенно с учетом кадровых проблем хозяев.

Дополнительная ставка: победа «Жироны» за 3,60.