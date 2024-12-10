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    Останется ли «Динамо» Загреб выше «Реала»?

    «Динамо» Загреб — «Селтик». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Селтик»
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    Рэо Хататэ («Селтик»)
    10 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб на своем поле сыграет против «Селтика». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    Динамо З

  • Загреб
    •  Динамо З 20:45 Селтик

    Селтик

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: «Динамо» Загреб после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 23-е место в зоне плей-офф с отставанием в три очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

    Команда набрала семь баллов и опережает на один балл своего ближайшего преследователя «Реал», а также на три пункта 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

    Динамо З — Селтик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках хорватского первенства «Динамо» Загреб на своем поле сыграл вничью со «Славен» Копривница (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на третьей позиции, на шесть очков отставая от лидера «Хайдука», а также на один балл опережая четвертый «Вараждин».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Динамо» Загреб ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы если на победу, но в то же время позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть преимущество своего поля.

    Сандро Куленович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Селтик» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 20-е место в зоне плей-офф с отставанием в два очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

    Команда набрала восемь баллов и опережает на один балл своего нынешнего соперника, а также на четыре пункта 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

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  • 05/12/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шотландского первенства «Селтик» на своем поле разгромил «Хиберниан» (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на первой позиции, опережая на девять очков своего ближайшего преследователя — «Абердин», который провел на игру больше.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» ни разу не проиграл при 11-ти победах и трех ничьих.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, тем не менее, соперник играет дома, и если уступает в классе, то ненамного.

    Дайдзэн Маэда — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Динамо» Загреб забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Динамо» Загреб забивала только одна команда

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Селтик» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.55, победа «Динамо» Загреб — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом хозяева проиграли в двух из трех последних матчей.

    Ставка: «Селтик» победит за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их восьми из 10-ти последних матчей.

    Ставка: «Селтик» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.85

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    «Динамо» Загреб — «Селтик»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Динамо» Загреб выше «Реала»?
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