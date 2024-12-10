10 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб на своем поле сыграет против «Селтика». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: «Динамо» Загреб после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 23-е место в зоне плей-офф с отставанием в три очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

Команда набрала семь баллов и опережает на один балл своего ближайшего преследователя «Реал», а также на три пункта 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках хорватского первенства «Динамо» Загреб на своем поле сыграл вничью со «Славен» Копривница (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на третьей позиции, на шесть очков отставая от лидера «Хайдука», а также на один балл опережая четвертый «Вараждин».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Динамо» Загреб ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы если на победу, но в то же время позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть преимущество своего поля.

Сандро Куленович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 20-е место в зоне плей-офф с отставанием в два очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

Команда набрала восемь баллов и опережает на один балл своего нынешнего соперника, а также на четыре пункта 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шотландского первенства «Селтик» на своем поле разгромил «Хиберниан» (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на первой позиции, опережая на девять очков своего ближайшего преследователя — «Абердин», который провел на игру больше.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» ни разу не проиграл при 11-ти победах и трех ничьих.

Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, тем не менее, соперник играет дома, и если уступает в классе, то ненамного.

Дайдзэн Маэда — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Динамо» Загреб забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Динамо» Загреб забивала только одна команда

в девяти из 10-ти последних матчей «Селтик» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.55, победа «Динамо» Загреб — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом хозяева проиграли в двух из трех последних матчей.

Ставка: «Селтик» победит за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их восьми из 10-ти последних матчей.

Ставка: «Селтик» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.85