Динамо К
Виктория П
«Динамо» Киев
Турнирное положение: «Динамо» Киев крайне неудачно проводит текущий розыгрыш Лиги Европы. Клуб находится на последнем, 36-м месте. У динамовцев ни одного очка в четырех сыгранных матчах.
Последние матчи: В ноябре «Динамо» Киев провело четыре матча. Команда смогла одержать три победы.
В текущем месяце в Лиге Европы «Динамо» сыграло один матч. Киевский коллектив уступил «Ференцварошу» со счетом 0:4.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: У «Динамо» не складываются дела в Лиге Европы. Однако в чемпионате Украины команда лидирует.
В УПЛ «Динамо» набрало 35 очков в 13 матчах. У клуба 11 побед, две ничьи и ни одного поражения.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень занимает 16-е место в таблице Лиги Европы. Клуб набрал 6 очков. В активе команды одна победа, три ничьи и ни одного поражения.
Последние матчи: «Виктория» Пльзень начала ноябрь с поражения. Клуб уступил в гостях «Словацко» со счетом 0:1.
Но потом дела у команды пошли вверх. Были одержаны три победы кряду. «Виктория» Пльзень одолела «Реал Сосьедад», «Богемианс» и «Градец Кралове».
Состояние команды: В чемпионате Чехии «Виктория» Пльзень идет на втором месте. Клуб набрал 33 очка в 15 встречах. Отставание от лидирующей пражской «Славии» составляет 8 баллов.
В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Выиграть может абсолютно любая команда. Ранее клубы друг с другом не встречались.
«Виктория» Пльзень хорошо играет в гостях. В последних шести выездных матчах клуб потерпел лишь одно поражение. Киевскому «Динамо» будет трудно добиться положительного результата в противостоянии с чешской командой.
Статистика для ставок
- «Динамо» не набрало ни одного очка в текущей Лиге Европы
- «Виктория» Пльзень в последних десяти матчах ни разу не проиграла
- Ранее команды друг с другом не встречались
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.25, победа «Динамо» Киев — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.81.
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Прогноз: Киевскому «Динамо» очень нужны очки. В Лиге Европы команда все время проигрывает. В предстоящей встрече гости будут активны у чужих ворот. Ожидается результативный матч.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости продлят удачную серию и смогут одержать победу.
Ставка: победа «Виктории» Пльзень за 2.50