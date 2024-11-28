28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Динамо» Киев сыграет с «Викторией» Пльзень. Начало встречи — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: «Динамо» Киев крайне неудачно проводит текущий розыгрыш Лиги Европы. Клуб находится на последнем, 36-м месте. У динамовцев ни одного очка в четырех сыгранных матчах.

Последние матчи: В ноябре «Динамо» Киев провело четыре матча. Команда смогла одержать три победы.

В текущем месяце в Лиге Европы «Динамо» сыграло один матч. Киевский коллектив уступил «Ференцварошу» со счетом 0:4.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: У «Динамо» не складываются дела в Лиге Европы. Однако в чемпионате Украины команда лидирует.

В УПЛ «Динамо» набрало 35 очков в 13 матчах. У клуба 11 побед, две ничьи и ни одного поражения.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень занимает 16-е место в таблице Лиги Европы. Клуб набрал 6 очков. В активе команды одна победа, три ничьи и ни одного поражения.

Последние матчи: «Виктория» Пльзень начала ноябрь с поражения. Клуб уступил в гостях «Словацко» со счетом 0:1.

Но потом дела у команды пошли вверх. Были одержаны три победы кряду. «Виктория» Пльзень одолела «Реал Сосьедад», «Богемианс» и «Градец Кралове».

Состояние команды: В чемпионате Чехии «Виктория» Пльзень идет на втором месте. Клуб набрал 33 очка в 15 встречах. Отставание от лидирующей пражской «Славии» составляет 8 баллов.

В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Выиграть может абсолютно любая команда. Ранее клубы друг с другом не встречались.

«Виктория» Пльзень хорошо играет в гостях. В последних шести выездных матчах клуб потерпел лишь одно поражение. Киевскому «Динамо» будет трудно добиться положительного результата в противостоянии с чешской командой.

Статистика для ставок

«Динамо» не набрало ни одного очка в текущей Лиге Европы

«Виктория» Пльзень в последних десяти матчах ни разу не проиграла

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.25, победа «Динамо» Киев — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.81.

Прогноз: Киевскому «Динамо» очень нужны очки. В Лиге Европы команда все время проигрывает. В предстоящей встрече гости будут активны у чужих ворот. Ожидается результативный матч.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости продлят удачную серию и смогут одержать победу.

Ставка: победа «Виктории» Пльзень за 2.50