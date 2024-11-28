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    «Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень. Прогноз и ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень
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    «Динамо» Киев
    28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Динамо» Киев сыграет с «Викторией» Пльзень. Начало встречи — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 20:45 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: «Динамо» Киев крайне неудачно проводит текущий розыгрыш Лиги Европы. Клуб находится на последнем, 36-м месте. У динамовцев ни одного очка в четырех сыгранных матчах.

    Последние матчи: В ноябре «Динамо» Киев провело четыре матча. Команда смогла одержать три победы.

    В текущем месяце в Лиге Европы «Динамо» сыграло один матч. Киевский коллектив уступил «Ференцварошу» со счетом 0:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: У «Динамо» не складываются дела в Лиге Европы. Однако в чемпионате Украины команда лидирует.

    В УПЛ «Динамо» набрало 35 очков в 13 матчах. У клуба 11 побед, две ничьи и ни одного поражения.

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень занимает 16-е место в таблице Лиги Европы. Клуб набрал 6 очков. В активе команды одна победа, три ничьи и ни одного поражения.

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    • Последние матчи: «Виктория» Пльзень начала ноябрь с поражения. Клуб уступил в гостях «Словацко» со счетом 0:1.

    Но потом дела у команды пошли вверх. Были одержаны три победы кряду. «Виктория» Пльзень одолела «Реал Сосьедад», «Богемианс» и «Градец Кралове».

    Состояние команды: В чемпионате Чехии «Виктория» Пльзень идет на втором месте. Клуб набрал 33 очка в 15 встречах. Отставание от лидирующей пражской «Славии» составляет 8 баллов.

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    В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Выиграть может абсолютно любая команда. Ранее клубы друг с другом не встречались.

    «Виктория» Пльзень хорошо играет в гостях. В последних шести выездных матчах клуб потерпел лишь одно поражение. Киевскому «Динамо» будет трудно добиться положительного результата в противостоянии с чешской командой.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» не набрало ни одного очка в текущей Лиге Европы

    • «Виктория» Пльзень в последних десяти матчах ни разу не проиграла

    • Ранее команды друг с другом не встречались

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.25, победа «Динамо» Киев — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.81.

    Прогноз: Киевскому «Динамо» очень нужны очки. В Лиге Европы команда все время проигрывает. В предстоящей встрече гости будут активны у чужих ворот. Ожидается результативный матч.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости продлят удачную серию и смогут одержать победу.

    Ставка: победа «Виктории» Пльзень за 2.50

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    «Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Гости добьются победы?
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