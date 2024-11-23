В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своем поле примут «Краснодар». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ. После 15-и туров «Химки» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе, набрав такое же количество баллов, сколько и у «Крыльев Советов» (12-я строчка).

Подмосковная команда — одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч. На чужом поле «Химки» набрали всего 6 очков из 21-го возможного. К тому же, команда пропустила 11 голов в гостях.

Последние матчи: В прошлой встрече «Химки» уступили «Ростову» со счетом 1:3, а до этого сыграли вничью с «Факелом» (1:1), команды забили все 2 гола уже в 1-м тайме.

«Химки» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда также уступила «Динамо» (3:4) в РПЛ и «Оренбургу» (0:2) в рамках Кубка России.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Георгий Джикия, Кирилл Капленко и Диего Луна (у всех — травмы).

Состояние команды: «Химки» ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в РПЛ. С этого момента каждое очко для подмосковной команды — на вес золота, ведь конкуренты наступают на пятки.

Последний раз «Химки» обыгрывали «Краснодар» в марте этого года со счетом 2:0 в рамках Кубка России. Повторить этот результат будет очень тяжело, ведь «быки» набрали отличный ход в нынешнем сезоне.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди.

«Краснодар» пропустил всего 7 голов в 15-и матчах — команда делит 1-е место по этому показателю с «Зенитом». К тому же, «быки» сумели забить 32 гола.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), сравняв счет на 53-й минуте. До этого команда разгромила «Оренбург» (4:0).

В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» не проиграл ни одного матча. За 15 встреч «быки» выиграли 11 раз при 4-х ничьих. За последние 3 матча «Краснодар» забил 7 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграет: Александр Черников (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Краснодар» в нынешнем сезоне является главным претендентом на чемпионство, команде только необходимо оторваться от «Зенита».

В составе «быков» продолжает доминировать Джон Кордоба, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 11-и встречах.

Комментарий Юрия Ковтуна

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Юрий Ковтун, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 16-го тура РПЛ:

Краснодарская команда почувствовала уверенность, есть новый стиль. Мусаев во всем разобрался, сделал выводы из прежних ошибок, взаимодействие линий на загляденье. Видно, что досконально выполняется установка тренера, отсюда и очки приходят исправно. Поэтому с запасом прочности все в порядке. В «Химках» мне нравится, как испанец ставит игру. Идут в атаку большими силами, ничего не стесняются. Забить может любой, не знаешь, откуда ждать. Забьют, но проиграют, если хотите такой конкретики от меня. Юрий Ковтун

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Краснодар» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне РПЛ

«Химки» не могут выиграть на протяжении 4-х последних матчей

«Краснодар» 4 раза обыгрывал «Химки» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.70, победа «Химок» — 4.60, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» не упустит шанс оторваться от «Зенита».

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.15.

Прогноз: «Химки» будут пытаться атаковать, но оборону «быков» сложно пробить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Химок» 1 меньше за 1.75.