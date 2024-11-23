Химки
Краснодар
«Химки»
Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ. После 15-и туров «Химки» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе, набрав такое же количество баллов, сколько и у «Крыльев Советов» (12-я строчка).
Подмосковная команда — одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч. На чужом поле «Химки» набрали всего 6 очков из 21-го возможного. К тому же, команда пропустила 11 голов в гостях.
Химки — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлой встрече «Химки» уступили «Ростову» со счетом 1:3, а до этого сыграли вничью с «Факелом» (1:1), команды забили все 2 гола уже в 1-м тайме.
«Химки» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда также уступила «Динамо» (3:4) в РПЛ и «Оренбургу» (0:2) в рамках Кубка России.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Георгий Джикия, Кирилл Капленко и Диего Луна (у всех — травмы).
Состояние команды: «Химки» ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в РПЛ. С этого момента каждое очко для подмосковной команды — на вес золота, ведь конкуренты наступают на пятки.
Последний раз «Химки» обыгрывали «Краснодар» в марте этого года со счетом 2:0 в рамках Кубка России. Повторить этот результат будет очень тяжело, ведь «быки» набрали отличный ход в нынешнем сезоне.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди.
«Краснодар» пропустил всего 7 голов в 15-и матчах — команда делит 1-е место по этому показателю с «Зенитом». К тому же, «быки» сумели забить 32 гола.
Последние матчи: В прошедшем поединке «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), сравняв счет на 53-й минуте. До этого команда разгромила «Оренбург» (4:0).
В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» не проиграл ни одного матча. За 15 встреч «быки» выиграли 11 раз при 4-х ничьих. За последние 3 матча «Краснодар» забил 7 голов при 2-х пропущенных.
Не сыграет: Александр Черников (перебор желтых карточек).
Состояние команды: «Краснодар» в нынешнем сезоне является главным претендентом на чемпионство, команде только необходимо оторваться от «Зенита».
В составе «быков» продолжает доминировать Джон Кордоба, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 11-и встречах.
Комментарий Юрия Ковтуна
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Юрий Ковтун,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Краснодар» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне РПЛ
- «Химки» не могут выиграть на протяжении 4-х последних матчей
- «Краснодар» 4 раза обыгрывал «Химки» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.70, победа «Химок» — 4.60, ничья — 4.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» не упустит шанс оторваться от «Зенита».
Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.15.
Прогноз: «Химки» будут пытаться атаковать, но оборону «быков» сложно пробить.
Ставка: Индивидуальный тотал «Химок» 1 меньше за 1.75.