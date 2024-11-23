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    Франкфуртцы быстро добьются своего

    «Айнтрахт» Фр — «Вердер». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Бундеслига, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Вердер»
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    «Айнтрахт» Франкфурт
    23 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Вердер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Ноября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр нынче способен побороться за самые высокие места. По итогам 10 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр прилично атакует, отличившись 26 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

    Айнтрахт Ф — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. Франкфуртцы нанесли поражение «Штутгарту» (3:2).

    До того команда в Лиге Европы одолела пражскую «Славию» (1:0). При этом чуть ранее франкфуртцы разгромили «Бохум» (7:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Айнтрахт» Фр настрелял всего 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Жан-Маттео Бахоя, Аурель Аменда, Расмус Кристенсен, Уго Ларссон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Айнтрахту» явно не хватает ресурсов для борьбы на нескольких фронтах. Да и лазарет команды нынче переполнен.

    Матчи против бременцев для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» Фр победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. Команда выиграла в четырех своих последних поединках.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Музыканты» в текущем чемпионате борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вердер» в 10 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела удачно. «Музыканты» сумели одолеть «Хольштайн» (2:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Боруссии» М (1:4). Зато кубковая встреча с «Падерборном» принесла минимальный успех.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Марко Грюль — травмирован.

    Состояние команды: бременцам должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет всего один балл.

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    При этом «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и вообще, стабильность явно не причислишь к союзникам «музыкантов».

    А вот франкфуртцев команда не обыгрывает уже 3 года. А вот в двух последних очных поединках соперники подписывали мировые.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Музыканты» имеют качественный подбор игроков, да и лазарет команды почти пуст.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Музыканты» пропускают в среднем 2 гола за матч

    • «Вердер» уже 3 года не побеждает франкфуртцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью тылов, к тому же исторически неудачно противостоят франкфуртцам.

    «Айнтрахт» намеревается побороться за самые высокие места, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Айнтрахт» Фр — «Вердер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы быстро добьются своего
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