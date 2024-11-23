23 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Вердер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр нынче способен побороться за самые высокие места. По итогам 10 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр прилично атакует, отличившись 26 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. Франкфуртцы нанесли поражение «Штутгарту» (3:2).

До того команда в Лиге Европы одолела пражскую «Славию» (1:0). При этом чуть ранее франкфуртцы разгромили «Бохум» (7:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Айнтрахт» Фр настрелял всего 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жан-Маттео Бахоя, Аурель Аменда, Расмус Кристенсен, Уго Ларссон — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Айнтрахту» явно не хватает ресурсов для борьбы на нескольких фронтах. Да и лазарет команды нынче переполнен.

Матчи против бременцев для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» Фр победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. Команда выиграла в четырех своих последних поединках.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» в текущем чемпионате борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вердер» в 10 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела удачно. «Музыканты» сумели одолеть «Хольштайн» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Боруссии» М (1:4). Зато кубковая встреча с «Падерборном» принесла минимальный успех.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Марко Грюль — травмирован.

Состояние команды: бременцам должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет всего один балл.

При этом «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и вообще, стабильность явно не причислишь к союзникам «музыкантов».

А вот франкфуртцев команда не обыгрывает уже 3 года. А вот в двух последних очных поединках соперники подписывали мировые.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Музыканты» имеют качественный подбор игроков, да и лазарет команды почти пуст.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр выиграл в 4 своих последних матчах

«Музыканты» пропускают в среднем 2 гола за матч

«Вердер» уже 3 года не побеждает франкфуртцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью тылов, к тому же исторически неудачно противостоят франкфуртцам.

«Айнтрахт» намеревается побороться за самые высокие места, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50