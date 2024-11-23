Леверкузенский «Байер» в 11-м туре немецкой Бундеслиги на своем поле сыграет против «Хайденхайма». Поединок состоится 23 ноября и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Действующий чемпион Германии в текущем первенстве на данный момент идет на четвертой строке с 17 очками и на девять баллов отстает от лидера.

«Байер» выиграл четыре матча из десяти проведенных, пять раз еще сыграл вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 21:16.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Германии «аптекари» расписали гостевую мировую с аутсайдером «Бохумом» 1:1, а немногим ранее потерпели гостевое крупное поражение от английского «Ливерпуля» со счетом 0:4 в Лиге чемпионов и расписали домашнюю мировую со «Штутгартом» 0:0 в Бундеслиге.

Не сыграют: Адли, Мукиеле и Террье находятся в лазарете команды.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Клуб из Леверкузена проигрышем в Лиге чемпионов «Ливерпулю» прервал на тот момент свою 11-матчевую серию без неудач. В этот удачный для себя период «Байер» пять раз сыграл вничью и добился шести выигрышей. А вот в рамках Бундеслиги «фармацевты» не уступают на протяжении восьми последних встреч, выиграв три из них и расписав аж пять мировых. Причем три из них в трех предыдущих матчах чемпионата.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Данный коллектив с 10 зачетными пунктами разместился на 14 строке в таблице, опережая на два очка красную зону.

«Хайденхайм» три матча выиграл, один поединок свое вничью и шесть игр проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 13:15.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «сине-красные» потерпели домашнее фиаско от «Вольфсбурга» со счетом 1:3. А перед этим они в Шотландии одолели «Хартс» 2:0 в Лиге конференций и уступили в гостях «Хольштейну» 0:1 в Бундеслиге.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В рамках чемпионата Германии «Хайденхайм» не может победить на протяжении пяти своих предыдущих встреч. За этот неудачный период команда расписала одну мировую и потерпела четыре проигрыша, но три из них с разницей в один гол. Последний раз в Бундеслиге коллектив побеждал аж в конце сентября, одолев тогда на выезде «Майнц» со счетом 2:0.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Байер» дважды обыграл предстоящего оппонента — 4:1 и 2:1

Всего между собой эти клубы провели три поединка, два из которых выиграли «аптекари» и раз победил «Хайденхайм»

И во всех этих встречах неизменно забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.23, победа «Хайденхайма» — 13.70, ничья — 7.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.

Прогноз: На своей арене «Байер» просто обязан обыгрывать такого соперника. И прогнозируем, что «аптекари» смогут победить минимум с разницей в два мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 1.91.

Прогноз: И также еще поставим здесь на очень результативный поединок, ведь данные команды и между собой, и в этом сезоне вообще часто выдают верховые встречи.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.06.