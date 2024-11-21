Брагантино
Сан-Паулу
«Брагантино»
Турнирное положение: Клуб из города Браганса-Паулиста с 36 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки его отделяет всего лишь пункт.
«Брагантино» выиграл восемь встреч из 33 проведенных, 12 матчей свел вничью и 13 раз уступал, разница мячей составляет 34:40.
Последние матчи: «Быки» в двух предыдущих турах чемпионата Бразилии расписали две мировые с одинаковым счетом по 0:0 с «Куябой» дома и с «Атлетико Гойаниенсе» в гостях в прошлом туре. Перед этим они проиграли два матча кряду всухую.
Не сыграют: Все игроки основы в стою и готовы помочь своей команде.
Состояние команды: К данному поединку «Брагантино» подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный для себя период «красно-белые» трижды уходили с поля поверженными и расписали аж шесть мировых исходов. А в своих пяти предыдущих встречах они не смогли забить ни одного гола, но и пропустили в свои ворота только два мяча.
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: Этот коллектив в турнирной таблице Серии А разместился на текущий момент на шестой строке с 57 очками, существенно опережая седьмую позиции и на два балла отстает от четвертой.
«Сан-Паулу» выиграл 17 игр из 33 проведенных, шесть раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 47:34.
Последние матчи: В своей предыдущей проведенной встрече «трехцветные» в домашнем поединке смогли одолеть «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:1. А ранее они разгромили на выезде 3:0 «Байю» и расписали гостевую мировую с «Криcиумой» 1:1.
Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Сан-Паулу» в рамках чемпионата Бразилии не знает горечи поражений на протяжении четырех своих последних игр. За это время команда расписала один мировой исход и трижды уходила с поля победителем. До этой же серии коллектив в предыдущих четырех поединках Серии А выиграл только раз при одной ничьей и двух проигрышах.
Статистика для ставок
- В первом круге «Сан-Паулу» дома одолел предстоящего оппонента со счетом 2:0
- Дома «Брагантино» не уступает «Сан-Паулу» на протяжении шести игр, выиграв четыре из них
- Три из четырех минувших очных встреч этих команд завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Паулу» — 2.67, победа «Брагантино» — 2.88, ничья — 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.48 и 1.55 соответственно.
- 1.90Россия — Сирия: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Прогнозируем, что в этом поединке будет забито несколько мячей, ведь хозяева приложат все усилия для прерывания своей сухой серии, а «Сан-Паулу» забивает в последнее время немало.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.85.
Прогноз: И также еще здесь поставим на победу «Брагантино», которому очки нужнее. Да и дома он хорошо играет против предстоящего соперника.
Ставка: победа «Брагантино» за 2.88.