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    Выберется ли «Брагантино» из опасной зоны?

    «Брагантино» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брагантино» — «Сан-Паулу»
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    «Брагантино»
    «Брагантино» примет на своем поле «Сан-Паулу» в 34-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 20 ноября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брагантино» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Ноября 2024 года

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 00:00 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Брагантино»

    Турнирное положение: Клуб из города Браганса-Паулиста с 36 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки его отделяет всего лишь пункт.

    «Брагантино» выиграл восемь встреч из 33 проведенных, 12 матчей свел вничью и 13 раз уступал, разница мячей составляет 34:40.

    Последние матчи: «Быки» в двух предыдущих турах чемпионата Бразилии расписали две мировые с одинаковым счетом по 0:0 с «Куябой» дома и с «Атлетико Гойаниенсе» в гостях в прошлом туре. Перед этим они проиграли два матча кряду всухую.

    Не сыграют: Все игроки основы в стою и готовы помочь своей команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку «Брагантино» подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный для себя период «красно-белые» трижды уходили с поля поверженными и расписали аж шесть мировых исходов. А в своих пяти предыдущих встречах они не смогли забить ни одного гола, но и пропустили в свои ворота только два мяча.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: Этот коллектив в турнирной таблице Серии А разместился на текущий момент на шестой строке с 57 очками, существенно опережая седьмую позиции и на два балла отстает от четвертой.

    «Сан-Паулу» выиграл 17 игр из 33 проведенных, шесть раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 47:34.

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    • Последние матчи: В своей предыдущей проведенной встрече «трехцветные» в домашнем поединке смогли одолеть «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:1. А ранее они разгромили на выезде 3:0 «Байю» и расписали гостевую мировую с «Криcиумой» 1:1.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Сан-Паулу» в рамках чемпионата Бразилии не знает горечи поражений на протяжении четырех своих последних игр. За это время команда расписала один мировой исход и трижды уходила с поля победителем. До этой же серии коллектив в предыдущих четырех поединках Серии А выиграл только раз при одной ничьей и двух проигрышах.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Сан-Паулу» дома одолел предстоящего оппонента со счетом 2:0

    • Дома «Брагантино» не уступает «Сан-Паулу» на протяжении шести игр, выиграв четыре из них

    • Три из четырех минувших очных встреч этих команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Паулу» — 2.67, победа «Брагантино» — 2.88, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.48 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что в этом поединке будет забито несколько мячей, ведь хозяева приложат все усилия для прерывания своей сухой серии, а «Сан-Паулу» забивает в последнее время немало.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.85.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на победу «Брагантино», которому очки нужнее. Да и дома он хорошо играет против предстоящего соперника.

    Ставка: победа «Брагантино» за 2.88.

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    «Брагантино» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Брагантино» из опасной зоны?
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