Сербия
Дания
Сербия
Турнирное положение: сербская национальная команда сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций.
В настоящий момент сербы имеют в своем активе пять очков и занимают третье место в турнирной таблице группы.
Сербия — Дания: коэффициенты букмекеров
Главная команда Сербии смогла забить всего три мяча, а в свои ворота пропустила шесть.
Последние матчи: в ноябре Сербия уже успела сыграть вничью со Швейцарией (1:1).
В октябре же сборная Сербии смогла победить Швейцарию (2:0) и крупно уступила Испании (0:3).
До этого же «белые орлы» проиграли Дании (0:2) и сыграли вничью с Испанией (0:0).
Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича должны обязательно побеждать в этой игре и тогда станут вторыми и пробьются в четвертьфинал. В случае поражения же сборная Сербии вовсе может покинуть Лигу А.
Если брать силу команды, то она может участвовать в Лиге А, однако не более, за выход в плей-офф бороться сложно.
Дания
Турнирное положение: датская «националка» в этой игре вполне может играть на ничью.
Сейчас «датский динамит» имеет в своем активе семь очков и идет вторым в турнирной таблице.
«Алая гвардия» смогла забить семь мячей, а пропустила всего пять.
Последние матчи: «11 друзей Ольсена» в ноябре уже успели проиграть Испании (1:2).
Главная команда Дании в октябре уступила тем же испанцам (0:1) и сыграл вничью со Швейцарией (2:2).
В сентябре же Дания смогла переиграть Швейцарию (2:0) и Сербию (2:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: сейчас все в руках и ногах сборной Дании. Подопечным Мортена Вигхорста достаточно сыграть вничью для того, чтобы пробиться в четвертьфинал.
Сейчас у Дании подобрался такой состав, который может побороться не только за выход из группы, а и навязать борьбу дальше.
Статистика для ставок
- Сербия выиграла только 1 из последних 8 матчей
- Дания не может выиграть на протяжении 3 матчей
- В прошлом очном матче 8 сентября Дания переиграла Швейцарию со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.65. Ничья — в 3.10, победа Дании — в 2.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому все вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.10.
Прогноз: сербам в этой игре нужна победа, поэтому матч может быть открытым и обе команды должны забить.
Ставка: обе забьют за 1.95.