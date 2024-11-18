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    Смогут ли Сербия и Дания определить сильнейшего?

    Сербия — Дания. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Лига наций, 18 ноября 2024 года

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    сборная Сербии
    18 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Сербия и Дания. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 18 Ноября 2024 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 22:45 Дания

    Дания

  • Копенгаген
    •

    Сербия

    Турнирное положение: сербская национальная команда сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций.

    В настоящий момент сербы имеют в своем активе пять очков и занимают третье место в турнирной таблице группы.

    Сербия — Дания: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Сербии смогла забить всего три мяча, а в свои ворота пропустила шесть.

    Последние матчи: в ноябре Сербия уже успела сыграть вничью со Швейцарией (1:1).

    В октябре же сборная Сербии смогла победить Швейцарию (2:0) и крупно уступила Испании (0:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    До этого же «белые орлы» проиграли Дании (0:2) и сыграли вничью с Испанией (0:0).

    Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича должны обязательно побеждать в этой игре и тогда станут вторыми и пробьются в четвертьфинал. В случае поражения же сборная Сербии вовсе может покинуть Лигу А.

    Если брать силу команды, то она может участвовать в Лиге А, однако не более, за выход в плей-офф бороться сложно.

    Дания

    Турнирное положение: датская «националка» в этой игре вполне может играть на ничью.

    Сейчас «датский динамит» имеет в своем активе семь очков и идет вторым в турнирной таблице.

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    • «Алая гвардия» смогла забить семь мячей, а пропустила всего пять.

    Последние матчи: «11 друзей Ольсена» в ноябре уже успели проиграть Испании (1:2).

    Главная команда Дании в октябре уступила тем же испанцам (0:1) и сыграл вничью со Швейцарией (2:2).

    В сентябре же Дания смогла переиграть Швейцарию (2:0) и Сербию (2:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: сейчас все в руках и ногах сборной Дании. Подопечным Мортена Вигхорста достаточно сыграть вничью для того, чтобы пробиться в четвертьфинал.

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    Сейчас у Дании подобрался такой состав, который может побороться не только за выход из группы, а и навязать борьбу дальше.

    Статистика для ставок

    • Сербия выиграла только 1 из последних 8 матчей

    • Дания не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • В прошлом очном матче 8 сентября Дания переиграла Швейцарию со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.65. Ничья — в 3.10, победа Дании — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому все вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Прогноз: сербам в этой игре нужна победа, поэтому матч может быть открытым и обе команды должны забить.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    Сербия — Дания: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли Сербия и Дания определить сильнейшего?
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