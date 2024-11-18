18 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Сербия и Дания. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сербия

Турнирное положение: сербская национальная команда сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций.

В настоящий момент сербы имеют в своем активе пять очков и занимают третье место в турнирной таблице группы.

Главная команда Сербии смогла забить всего три мяча, а в свои ворота пропустила шесть.

Последние матчи: в ноябре Сербия уже успела сыграть вничью со Швейцарией (1:1).

В октябре же сборная Сербии смогла победить Швейцарию (2:0) и крупно уступила Испании (0:3).

Прогнозы и ставки на футбол

До этого же «белые орлы» проиграли Дании (0:2) и сыграли вничью с Испанией (0:0).

Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича должны обязательно побеждать в этой игре и тогда станут вторыми и пробьются в четвертьфинал. В случае поражения же сборная Сербии вовсе может покинуть Лигу А.

Если брать силу команды, то она может участвовать в Лиге А, однако не более, за выход в плей-офф бороться сложно.

Дания

Турнирное положение: датская «националка» в этой игре вполне может играть на ничью.

Сейчас «датский динамит» имеет в своем активе семь очков и идет вторым в турнирной таблице.

«Алая гвардия» смогла забить семь мячей, а пропустила всего пять.

Последние матчи: «11 друзей Ольсена» в ноябре уже успели проиграть Испании (1:2).

Главная команда Дании в октябре уступила тем же испанцам (0:1) и сыграл вничью со Швейцарией (2:2).

В сентябре же Дания смогла переиграть Швейцарию (2:0) и Сербию (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас все в руках и ногах сборной Дании. Подопечным Мортена Вигхорста достаточно сыграть вничью для того, чтобы пробиться в четвертьфинал.

Сейчас у Дании подобрался такой состав, который может побороться не только за выход из группы, а и навязать борьбу дальше.

Статистика для ставок

Сербия выиграла только 1 из последних 8 матчей

Дания не может выиграть на протяжении 3 матчей

В прошлом очном матче 8 сентября Дания переиграла Швейцарию со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.65. Ничья — в 3.10, победа Дании — в 2.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому все вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: сербам в этой игре нужна победа, поэтому матч может быть открытым и обе команды должны забить.

Ставка: обе забьют за 1.95.