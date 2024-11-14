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    Южному Судану сразу несдобровать

    Южный Судан — Конго. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Южный Судан — Конго
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    Сборная Южного Судана
    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Южный Судан и Конго. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Южный Судан — Конго, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    South Sudan

  • ЧМ-2026. Отбор. Африка
    •  South Sudan 16:00 Конго

    Конго

  • Браззавиль
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    Южный Судан

    Турнирное положение: Южный Судан нынешний отбор уже провалил. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Южный Судан в 4 турах квалификации не разжился очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей.

    Последние матчи: В своем последнем поединке команда подписала мировую с Кенией. Соперники обменялись забитыми мячами.

    А вот до того Южный Судан смог обыграть кенийцев (2:0). А вот чуть раньше команда по всем статьям уступила Уганде (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Южный Судан имеет сложности в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 3 мяча.

    Матчи против Конго для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков Южный Судан выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять свои первые очки. Да и соперник пропускает еще чаще южных суданцев.

    Конго

    Турнирное положение: Конголезцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем Конго в 4 матчах группы набрала 4 зачетных балла. При этом команда забила всего лишь 2 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 8.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один пункт. Конголезцы дома расписали мировую с ЮАР (1:1).

    До того команда была разгромлена теми же южноафриканцами (0:5). Да и поединок с Угандой завершился коллизией (0:2).

    Вообще же, Конго в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают конголезцы в среднем аккурат 2 гола за матч.

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    При этом Конго еще имеет теоретические шансы на 2 место в группе. Вот только для этого нужно и самим побеждать дважды, и ждать осечки от ЮАР.

    Наверняка команда в этой встрече будет рисковать. Да и обыгрывать аутсайдера квартета конголезцы априори просто обязаны.

    Нет сомнений, что гости не собираются тянуть с быстрым голом. Тем паче, оборона соперника частенько совершает сбои.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • Конголезцы обыграли Южный Судан в 2 последних очных поединках

    • Конголезцы в среднем пропускают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

    Прогноз: Конго выглядит монолитнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

    Южный Судан имеет проблемы в обороне, да и вообще, пока не набрал ни одного очка в группе.

    Ставка: Победа Конго в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    Южный Судан — Конго: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Южному Судану сразу несдобровать
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