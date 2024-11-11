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    Минские динамовцы приблизятся к золотым медалям

    «Неман» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Динамо» Минск
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    Минские динамовцы
    11 ноября в 28-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 11 Ноября 2024 года

    Неман

  • Гродно
    •  Неман 19:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы еще имеют шансы на золотые медали. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Неман» отстает от лидера минского «Динамо» на 2 очка. Вот только у минчан еще имеется два матча в запасе.

    Неман — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. Гродненцы разгромили уже немотивированный БАТЭ (3:0).

    При этом «Неман» до того потерял очки в матче с брестским «Динамо» (2:2). Зато немногим ранее гродненцы переиграли «Слуцк» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гродненцы не столь успешны в плане реализации — 41 забитый мяч в 27 матчах. А вот лидер атак команды Павел Савицкий уже отличился 13 голами в чемпионате.

    Матчи с минскими динамовцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Неман» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Савицкому и компании явно нужно рисковать.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минчане на всех парах несутся к второму подряд чемпионству. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Минск имеет самые надежные тылы в лиге. В 25 поединках чемпионата минчане пропустили всего 10 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла очередную викторию. Динамовцы расправились со «Слуцком» (2:0).

    При этом после того команда Вадима Скрипченко в Лиге конференций была бита «Легией» (0:4). А вот несколько ранее был обыгран дзержинский «Арсенал» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победило 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Динамо» Минск находится в достаточно приличных кондициях. Да и в случае победы над «Неманом» пусть к чемпионству будет практически открыт.

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    В трех своих последних матчах чемпионата минчане не пропустили ни разу. Да и атака действует весьма неплохо, настреляв 47 мячей.

    При этом «Динамо» Минск прекрасно обороняется на чужих полях. В 11 гостевых поединках чемпионата Белоруссии команда Скрипченко пропустила всего 4 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Динамовцы явно не собираются откладывать вопрос с чемпионством в долгий ящик.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск пропустило всего 10 мячей в 25 матчах чемпионата

    • «Неман» не проигрывает без малого 2 месяца

    • Минчане не пропускали в 3 своих последних матчах белорусского чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.

    Прогноз: Минчане мотивированы как можно скорее решить вопрос со вторым кряду чемпионским титулом.

    Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    «Неман» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на футбол. Минские динамовцы приблизятся к золотым медалям
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