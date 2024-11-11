Неман
Динамо Минск
«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы еще имеют шансы на золотые медали. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Неман» отстает от лидера минского «Динамо» на 2 очка. Вот только у минчан еще имеется два матча в запасе.
Неман — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. Гродненцы разгромили уже немотивированный БАТЭ (3:0).
При этом «Неман» до того потерял очки в матче с брестским «Динамо» (2:2). Зато немногим ранее гродненцы переиграли «Слуцк» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гродненцы не столь успешны в плане реализации — 41 забитый мяч в 27 матчах. А вот лидер атак команды Павел Савицкий уже отличился 13 голами в чемпионате.
Матчи с минскими динамовцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Неман» выиграл 1 раз при 4 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Савицкому и компании явно нужно рисковать.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минчане на всех парах несутся к второму подряд чемпионству. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Минск имеет самые надежные тылы в лиге. В 25 поединках чемпионата минчане пропустили всего 10 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла очередную викторию. Динамовцы расправились со «Слуцком» (2:0).
При этом после того команда Вадима Скрипченко в Лиге конференций была бита «Легией» (0:4). А вот несколько ранее был обыгран дзержинский «Арсенал» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победило 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Динамо» Минск находится в достаточно приличных кондициях. Да и в случае победы над «Неманом» пусть к чемпионству будет практически открыт.
В трех своих последних матчах чемпионата минчане не пропустили ни разу. Да и атака действует весьма неплохо, настреляв 47 мячей.
При этом «Динамо» Минск прекрасно обороняется на чужих полях. В 11 гостевых поединках чемпионата Белоруссии команда Скрипченко пропустила всего 4 мяча.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Динамовцы явно не собираются откладывать вопрос с чемпионством в долгий ящик.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск пропустило всего 10 мячей в 25 матчах чемпионата
- «Неман» не проигрывает без малого 2 месяца
- Минчане не пропускали в 3 своих последних матчах белорусского чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.
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Прогноз: Минчане мотивированы как можно скорее решить вопрос со вторым кряду чемпионским титулом.
Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35