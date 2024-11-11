«Депортиво Риестра» на своей арене примет «Велес Сарсфилд» в 22-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок состоится 11 ноября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Велес Сарсфилд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Депортиво Риестра»

Турнирное положение: Клуб из Буэнос-Айреса с 30 очками находится на девятой строке в таблице, но от третьей позиции отстает всего на четыре пункта.

«Депортиво Риестра» выиграла восемь встреч из 21, шесть раз сыграла вничью и семь игр проиграла, забила и пропустила по 22 гола.

Последние матчи: Свои три предыдущих поединка чемпионате «черно-белые» свели вничью. Сперва в этом отрезке они сыграли 1:1 с «Бока Хуниорс», а затем по 0:0 расписали мировые с «Тальерес Кордоба» и «Платенсе». Перед этим же они обыграли дома «Атлетико Тукуман» со счетом 2:0.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Депортиво Риестра» сейчас 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились одной виктории и трижды сыграли вничью причем за все это время команда пропустила всего лишь один гол. Проиграл коллектив только раз за предыдущие десять поединков чемпионата при трех победах и аж шести мировых.

«Велес Сарсфилд»

Турнирное положение: Клуб из западной окраины Буэнос-Айреса с 42 зачетными пунктами идет во главе таблице, опережая на три балла ближайшего преследователя.

«Велес Сарсфилд» выиграл 12 игр из 21, шесть встреч свел вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 34:14.

Последние матчи: «Фортики» в предыдущем туре первенства на своей территории смогли переиграть «Тигре» со счетом 1:0. А ранее они три игры кряду свели вничью, поочередно поделив очки с «Ривер Плейт», «Бельграно» и «Аргентинос Хуниорс» (все по 1:1).

Не сыграют: Форвард Майкл Сантос не поможет своей команде.

Состояние команды: «Велес Сарсфилд» к этому поединку подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды расписал результативные мировые и дважды победил минимально по 1:0 на своем поле. А проиграла команда только раз за предыдущие 18 встреч с учетом всех турниров. А в отрезке последних десяти она выиграла в шести из них.

Статистика для ставок

В этом году в Кубке Аргентины «Велес Сарсфилд» обыграл предстоящего противника на его поле со счетом 2:1

«Депортиво Риестра» дома не проигрывает вот уже девять игр кряду, выиграв семь из них

«Велес Сарсфилд» на выезде не может победить в трех своих последних матчах, раз уступив за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Велес Сарсфилд» — 1.82, победа «Депортиво Риестра» — 4.80, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.58 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что лидер первенства потеряет очки в этом матче, ведь «Депортиво Риестра» на своем поле уже давно никому не проигрывает.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.98.

Прогноз: И также еще поставим здесь на обмен голами, так как в текущем сезоне в кубковой игре они уже забивали друг другу.

Ставка: обе забьют 2.17.