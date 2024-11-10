10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 22 очка и находится в зоне Лиги чемпионов.

Команда занимает четвертое место и лишь по дополнительным показателям опережает пятую строчку вне зоны главного еврокубка, а также отстает на три балла от лидера «Наполи».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги конференций «Фиалки» неожиданно на чужом поле потерпели поражение от кипрского АПОЭЛа (1:2).

Эта неудача прервала победную серию флорентийцев в семь поединков в разных турнирах — итальянском первенстве и еврокубке, где они выступают.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Катальди, Гудмундссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу конференций, «Фиорентина» выиграла семь раз при одном поражении.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, что вместе с преимуществом в классе и фактором своего поля сулит ему очередные три очка.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с пятью голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 12 очков.

Команда находится в нижней половине турнирной таблице на 13-й позиции, отставая на девять баллов от зоны еврокубков, а также опережая на четыре пункта зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая выдалась результативной, в рамках 11-го тура Серии А клуб на своем поле одержал победу над «Ромой» (3:2).

Перед этим в прошлом туре итальянского чемпионата «Мастифы» на выезде потерпели поражение от «Лечче» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Давидович, Фрезе, Крус, дисквалифицирован — Ливраменто.

Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Серии А) «Верона» проиграла три раза при лишь одной победе.

Словом, у коллектива не лучшая форма, и даже победа в последней игре не сулит хороших шансов даже на ничью, если учесть класс соперника и его преимущество своего поля.

Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из девяти последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала

в семи из восьми последних матчей «Вероны» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Вероны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Вероны» — в 7.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.02.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в семи из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Вероны».

Ставка: обе команды забьют за 2.00