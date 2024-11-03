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    «Фиорентина» продлит победное шествие?

    «Торино» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина»
    «Торино» на своем поле примет «Фиорентину» в 11-м туре итальянской Серии А. Поединок состоится 3 ноября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Ноября 2024 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 17:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: По итогам десяти сыгранных матчей коллектив из Турина с 14 очкам идет на девятой строке в таблице и на четыре пункта отстает от шестой позиции.

    У «Торино» четыре виктории, два мировых результата и четыре проигрыша, забито и пропущено по 15 мячей.

    Торино — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем проведенном поединке, который состоялся несколько дней тому назад, «быки» потерпели минимальное гостевое фиаско от «Ромы» со счетом 0:1. А туром ранее они на своей территории с таким же результатом переиграли новичка «Комо».

    Не сыграют: Дуван Сапата и Перр Схюрс находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Туринский клуб отлично начал новый сезон и не проигрывал на протяжении первых шести игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при двух ничьих. Но после этой серии «бордовые» проиграли пять встреч из шести матчей и добились одной виктории. Но стоит отметить, что все фиаско в данном отрезке были с минимальной разницей.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Клуб из Флоренции с 19 зачетными пунктами идет на четвертой строке, уступая два пункта второй позиции.

    «Фиорентина» выиграла пять игр из десяти, четыре поединка свела вничью и потерпела одно поражение, разница мячей составляет 21:9.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «фиалки» смогли минимально выиграть у «Дженоа» в гостях со счетом 1:0, а туром ранее они разгромили на своем поле «Рому» со счетом 5:1. Перед этим они в рамках Лиги конференций одолели швейцарский «Сенкт-Галлен» 4:2 на выезде.

    Не сыграют: Форвард Альберт Гюдмюндссон из-за травмы пропустит этот поединок.

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    Состояние команды: К данной встрече «Фиорентина» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала одну мировую и добилась семи выигрышей. Причем шести из них пришлись на предыдущие поединки команды, и три из них были с сухим счетом. Всего же «лилии» в новом сезоне провел 14 игр в различных турнирах и проиграли только в одной из них и восемь раз выиграли.

    Статистика для ставок

    • В двух минувших сезонах на поле «Торино» эти клубы играли вничью

    • Туринцы на своем поле не уступают «фиалкам» на протяжении пяти последних встреч

    • Четыре из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 2.35, победа «Торино» — 3.37, ничья — 3.41.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Так как в последнее время между собой эти команды играли только по низам, то и сейчас поставим на ТМ 2,5. К тому же на это указывает еще невысокая результативность «быков» вообще и гостевая у «фиалок».

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Фиорентины», которая набрала просто фантастический ход.

    Ставка: победа «Фиорентины» за 2.35.

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    «Торино» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» продлит победное шествие?
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