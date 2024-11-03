«Торино» на своем поле примет «Фиорентину» в 11-м туре итальянской Серии А. Поединок состоится 3 ноября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: По итогам десяти сыгранных матчей коллектив из Турина с 14 очкам идет на девятой строке в таблице и на четыре пункта отстает от шестой позиции.

У «Торино» четыре виктории, два мировых результата и четыре проигрыша, забито и пропущено по 15 мячей.

Последние матчи: в своем последнем проведенном поединке, который состоялся несколько дней тому назад, «быки» потерпели минимальное гостевое фиаско от «Ромы» со счетом 0:1. А туром ранее они на своей территории с таким же результатом переиграли новичка «Комо».

Не сыграют: Дуван Сапата и Перр Схюрс находятся в лазарете команды.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Туринский клуб отлично начал новый сезон и не проигрывал на протяжении первых шести игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при двух ничьих. Но после этой серии «бордовые» проиграли пять встреч из шести матчей и добились одной виктории. Но стоит отметить, что все фиаско в данном отрезке были с минимальной разницей.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Клуб из Флоренции с 19 зачетными пунктами идет на четвертой строке, уступая два пункта второй позиции.

«Фиорентина» выиграла пять игр из десяти, четыре поединка свела вничью и потерпела одно поражение, разница мячей составляет 21:9.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Несколько дней тому назад «фиалки» смогли минимально выиграть у «Дженоа» в гостях со счетом 1:0, а туром ранее они разгромили на своем поле «Рому» со счетом 5:1. Перед этим они в рамках Лиги конференций одолели швейцарский «Сенкт-Галлен» 4:2 на выезде.

Не сыграют: Форвард Альберт Гюдмюндссон из-за травмы пропустит этот поединок.

Состояние команды: К данной встрече «Фиорентина» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала одну мировую и добилась семи выигрышей. Причем шести из них пришлись на предыдущие поединки команды, и три из них были с сухим счетом. Всего же «лилии» в новом сезоне провел 14 игр в различных турнирах и проиграли только в одной из них и восемь раз выиграли.

Статистика для ставок

В двух минувших сезонах на поле «Торино» эти клубы играли вничью

Туринцы на своем поле не уступают «фиалкам» на протяжении пяти последних встреч

Четыре из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 2.35, победа «Торино» — 3.37, ничья — 3.41.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Так как в последнее время между собой эти команды играли только по низам, то и сейчас поставим на ТМ 2,5. К тому же на это указывает еще невысокая результативность «быков» вообще и гостевая у «фиалок».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Фиорентины», которая набрала просто фантастический ход.

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.35.