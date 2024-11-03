Торино
Фиорентина
«Торино»
Турнирное положение: По итогам десяти сыгранных матчей коллектив из Турина с 14 очкам идет на девятой строке в таблице и на четыре пункта отстает от шестой позиции.
У «Торино» четыре виктории, два мировых результата и четыре проигрыша, забито и пропущено по 15 мячей.
Торино — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем проведенном поединке, который состоялся несколько дней тому назад, «быки» потерпели минимальное гостевое фиаско от «Ромы» со счетом 0:1. А туром ранее они на своей территории с таким же результатом переиграли новичка «Комо».
Не сыграют: Дуван Сапата и Перр Схюрс находятся в лазарете команды.
Состояние команды: Туринский клуб отлично начал новый сезон и не проигрывал на протяжении первых шести игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при двух ничьих. Но после этой серии «бордовые» проиграли пять встреч из шести матчей и добились одной виктории. Но стоит отметить, что все фиаско в данном отрезке были с минимальной разницей.
«Фиорентина»
Турнирное положение: Клуб из Флоренции с 19 зачетными пунктами идет на четвертой строке, уступая два пункта второй позиции.
«Фиорентина» выиграла пять игр из десяти, четыре поединка свела вничью и потерпела одно поражение, разница мячей составляет 21:9.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «фиалки» смогли минимально выиграть у «Дженоа» в гостях со счетом 1:0, а туром ранее они разгромили на своем поле «Рому» со счетом 5:1. Перед этим они в рамках Лиги конференций одолели швейцарский «Сенкт-Галлен» 4:2 на выезде.
Не сыграют: Форвард Альберт Гюдмюндссон из-за травмы пропустит этот поединок.
Состояние команды: К данной встрече «Фиорентина» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала одну мировую и добилась семи выигрышей. Причем шести из них пришлись на предыдущие поединки команды, и три из них были с сухим счетом. Всего же «лилии» в новом сезоне провел 14 игр в различных турнирах и проиграли только в одной из них и восемь раз выиграли.
Статистика для ставок
- В двух минувших сезонах на поле «Торино» эти клубы играли вничью
- Туринцы на своем поле не уступают «фиалкам» на протяжении пяти последних встреч
- Четыре из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 2.35, победа «Торино» — 3.37, ничья — 3.41.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.00Бавария — Унион: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Так как в последнее время между собой эти команды играли только по низам, то и сейчас поставим на ТМ 2,5. К тому же на это указывает еще невысокая результативность «быков» вообще и гостевая у «фиалок».
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Фиорентины», которая набрала просто фантастический ход.
Ставка: победа «Фиорентины» за 2.35.