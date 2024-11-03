3 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в нынешнем чемпионате выглядят весьма выгодно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» в 11 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 11 голов.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда разжилась лишь одним баллом. Баски подписали мировую с «Мальоркой» (0:0).

А вот до того «Атлетик» в рамках Лиге Европы переиграл пражскую «Славию» (1:0). Плюс несколько раньше команда разгромила «Эспаньол» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски лишь на 3 очка отстают от 3 места. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.

Поединки с «Бетисом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Да и на родном «Сан-Мамесе» команда действует традиционно успешно.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Бетис» в 11 матчах настрелял всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Бетис» в Кубке Испании разгромил скромную «Жевору» (6:1).

До того команда сенсационно переиграла «Атлетико» (1:0). А вот встреча с «Копенгагеном» в Лиге конференций завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Эктор Беллерин, Уильям Карвалью, Иско, Джовани Ло Селсо, Марк Рока, Айтор Руибаль — травмированы.

Состояние команды: Баски всего лишь на 3 очка отстают от третьей позиции. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

При этом «Бетис» выиграл в 2 своих последних поединках. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

В кадровом плане севильцев настиг настоящий мор. Особенно заметной является потеря души атак команды Иско.

Очевидно, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и подтянуться к зоне Лиги чемпионов севильцы вполне способны.

Статистика для ставок

Севильцы в среднем забивают аккурат гол за матч

«Бетис» выиграл в 2 своих последних поединках

«Атлетик» не проигрывал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Баски весьма сильны на родной арене, плюс наверняка постараются воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

«Атлетик» наверняка будет активно атаковать, и наверняка сумеет дожать столь колючего соперника.

Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10