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    Сумеют ли баски додавить «Бетис»?

    «Атлетик» — «Бетис». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 3 ноября 2024 года

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    Горка Гурусета
    3 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Ноября 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски в нынешнем чемпионате выглядят весьма выгодно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» в 11 матчах отправил 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 11 голов.

    Атлетик — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда разжилась лишь одним баллом. Баски подписали мировую с «Мальоркой» (0:0).

    А вот до того «Атлетик» в рамках Лиге Европы переиграл пражскую «Славию» (1:0). Плюс несколько раньше команда разгромила «Эспаньол» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски лишь на 3 очка отстают от 3 места. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.

    Поединки с «Бетисом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Да и на родном «Сан-Мамесе» команда действует традиционно успешно.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Бетис» в 11 матчах настрелял всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Бетис» в Кубке Испании разгромил скромную «Жевору» (6:1).

    До того команда сенсационно переиграла «Атлетико» (1:0). А вот встреча с «Копенгагеном» в Лиге конференций завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эктор Беллерин, Уильям Карвалью, Иско, Джовани Ло Селсо, Марк Рока, Айтор Руибаль — травмированы.

    Состояние команды: Баски всего лишь на 3 очка отстают от третьей позиции. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

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    При этом «Бетис» выиграл в 2 своих последних поединках. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

    В кадровом плане севильцев настиг настоящий мор. Особенно заметной является потеря души атак команды Иско.

    Очевидно, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и подтянуться к зоне Лиги чемпионов севильцы вполне способны.

    Статистика для ставок

    • Севильцы в среднем забивают аккурат гол за матч

    • «Бетис» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Атлетик» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Баски весьма сильны на родной арене, плюс наверняка постараются воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

    «Атлетик» наверняка будет активно атаковать, и наверняка сумеет дожать столь колючего соперника.

    Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли баски додавить «Бетис»?
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