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    «Монца» — «Милан». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Милан»
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    Альваро Мората («Милан»)
    2 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Ноября 2024 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 22:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрала восемь очков и имеет разницу голов -3.

    Команда находится на 17-й строчке вне зоны вылета, опережая ее по дополнительным показателям. Более того, все конкуренты в данной зоне имеют столько же баллов.

    Монца — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Серии А клуб на своем поле потерпел поражение от «Аталанты» (0:2).

    Перед этим клуб в домашних стенах в рамках девятого тура итальянского чемпионата сыграл вничью с «Венецией» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Сенси, Петанья, Краньо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Монца» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его домашняя беспроигрышная серия в три поединка позволяют ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл.

    Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал 14 очков.

    Команда находится на восьмой позиции вне зоны еврокубков, отставая от нее на два балла (шестая строчка), тогда как от зоны Лиги чемпионов (четвертое место) на пять пунктов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А «россонери» на своем поле потерпели поражение от «Наполи» (0:2).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на национальное первенство Италии и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Габбия, Абрахам, Йович, Беннасер, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Милан» трижды проиграл при двух победах.

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    Словом, у коллектива не лучшая форма, которая не позволяет ему быть очевидным фактором, особенно на чужом поле против соперника, который редко проигрывает в домашних стенах.

    Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Монца» не проиграла

    • в шести из девяти последних матчей «Монцы» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Милана» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.95, победа «Монцы» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 2.00.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    При этом в девяти из 10-ти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Монца» не проиграет за 2.20

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    «Монца» — «Милан»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Милан» в зону еврокубков?
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