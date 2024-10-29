Аугсбург
Шальке-04
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» в чемпионате Германии находится на 12-й позиции. У команды 10 набранных очков по итогам восьми матчей.
Последние матчи: В текущем месяце «Аугсбург» выиграл два матча из трех. Команда находится в отличной форме.
Аугсбург — Шальке-04: коэффициенты букмекеров
Ранее «Аугсбург» одолел «Боруссию» Менхенгладбах (2:1) и «Боруссию» Дортмунд (2:1). Поражение команда потерпела во встрече с «Фрайбургом» со счетом 1:3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аугсбург» хорошо выступает на своем поле. Команда приложит максимум усилий, чтобы добиться успеха. Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Аугсбург».
В нынешнем сезоне «Аугсбург» на своем поле уступил лишь однажды. Это было 20 сентября. Тогда клуб на своем поле потерпел поражение от «Майнца» со счетом 2:3.
«Шальке»
Турнирное положение: «Шальке» не лучшим образом играет во второй Бундеслиге. Клуб находится в нижней части таблицы.
«Шальке» занимает лишь 15-е место в таблице. У клуба две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница мячей составляет 19-24.
Последние матчи: «Шальке» в октябре ни разу не выиграл. Команда из трех матчей проиграла два.
Ранее «Шальке» уступил «Ганноверу» (0:1) и «Гройтер Фюрту» (3:4). Также была домашняя ничья с «Гертой» (2:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шальке» в предыдущем раунде на выезде одолел «Аален» со счетом 2:0. После этого команда в четырех гостевых матчах одержала только одну победу.
У «Шальке» есть проблемы в обороне. Команда с большим трудом сохраняет ворота в неприкосновенности. Последний раз «Шальке» удалось не пропустить 17 августа.
Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Первым номером станет играть «Аугсбург», который является фаворитом предстоящей дуэли.
Статистика для ставок
- В нынешнем сезоне «Аугсбург» на своем поле уступил лишь однажды
- Последний раз «Шальке» удалось не пропустить 17 августа
- 18 марта 2023 года «Аугсбург» дома разошелся миром с «Шальке» (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.
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Прогноз: «Аугсбург» не намерен расстраивать своих фанатов. У команды высокие шансы добиться успеха. Скорее всего, стоит ждать уверенной победы «Аугсбурга».
Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (-1.5) за 2.14.
Прогноз: еще один прогноз, что по итогам первых 45 минут будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья в 1 тайме за 2.52