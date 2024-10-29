29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Шальке». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Шальке», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» в чемпионате Германии находится на 12-й позиции. У команды 10 набранных очков по итогам восьми матчей.

Последние матчи: В текущем месяце «Аугсбург» выиграл два матча из трех. Команда находится в отличной форме.

Ранее «Аугсбург» одолел «Боруссию» Менхенгладбах (2:1) и «Боруссию» Дортмунд (2:1). Поражение команда потерпела во встрече с «Фрайбургом» со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аугсбург» хорошо выступает на своем поле. Команда приложит максимум усилий, чтобы добиться успеха. Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Аугсбург».

В нынешнем сезоне «Аугсбург» на своем поле уступил лишь однажды. Это было 20 сентября. Тогда клуб на своем поле потерпел поражение от «Майнца» со счетом 2:3.

«Шальке»

Турнирное положение: «Шальке» не лучшим образом играет во второй Бундеслиге. Клуб находится в нижней части таблицы.

«Шальке» занимает лишь 15-е место в таблице. У клуба две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница мячей составляет 19-24.

Последние матчи: «Шальке» в октябре ни разу не выиграл. Команда из трех матчей проиграла два.

Ранее «Шальке» уступил «Ганноверу» (0:1) и «Гройтер Фюрту» (3:4). Также была домашняя ничья с «Гертой» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шальке» в предыдущем раунде на выезде одолел «Аален» со счетом 2:0. После этого команда в четырех гостевых матчах одержала только одну победу.

У «Шальке» есть проблемы в обороне. Команда с большим трудом сохраняет ворота в неприкосновенности. Последний раз «Шальке» удалось не пропустить 17 августа.

Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Первым номером станет играть «Аугсбург», который является фаворитом предстоящей дуэли.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Аугсбург» на своем поле уступил лишь однажды

Последний раз «Шальке» удалось не пропустить 17 августа

18 марта 2023 года «Аугсбург» дома разошелся миром с «Шальке» (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Аугсбург» не намерен расстраивать своих фанатов. У команды высокие шансы добиться успеха. Скорее всего, стоит ждать уверенной победы «Аугсбурга».

Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (-1.5) за 2.14.

Прогноз: еще один прогноз, что по итогам первых 45 минут будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в 1 тайме за 2.52