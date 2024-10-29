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    «Аугсбург» — «Шальке». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Шальке»
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    «Аугсбург»
    29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Шальке». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Шальке», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Октября 2024 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 20:00 Шальке-04

    Шальке-04

  • Гельзенкирхен
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» в чемпионате Германии находится на 12-й позиции. У команды 10 набранных очков по итогам восьми матчей.

    Последние матчи: В текущем месяце «Аугсбург» выиграл два матча из трех. Команда находится в отличной форме.

    Аугсбург — Шальке-04: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Аугсбург» одолел «Боруссию» Менхенгладбах (2:1) и «Боруссию» Дортмунд (2:1). Поражение команда потерпела во встрече с «Фрайбургом» со счетом 1:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аугсбург» хорошо выступает на своем поле. Команда приложит максимум усилий, чтобы добиться успеха. Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Аугсбург».

    В нынешнем сезоне «Аугсбург» на своем поле уступил лишь однажды. Это было 20 сентября. Тогда клуб на своем поле потерпел поражение от «Майнца» со счетом 2:3.

    «Шальке»

    Турнирное положение: «Шальке» не лучшим образом играет во второй Бундеслиге. Клуб находится в нижней части таблицы.

    «Шальке» занимает лишь 15-е место в таблице. У клуба две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница мячей составляет 19-24.

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    • Последние матчи: «Шальке» в октябре ни разу не выиграл. Команда из трех матчей проиграла два.

    Ранее «Шальке» уступил «Ганноверу» (0:1) и «Гройтер Фюрту» (3:4). Также была домашняя ничья с «Гертой» (2:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шальке» в предыдущем раунде на выезде одолел «Аален» со счетом 2:0. После этого команда в четырех гостевых матчах одержала только одну победу.

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    У «Шальке» есть проблемы в обороне. Команда с большим трудом сохраняет ворота в неприкосновенности. Последний раз «Шальке» удалось не пропустить 17 августа.

    Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Первым номером станет играть «Аугсбург», который является фаворитом предстоящей дуэли.

    Статистика для ставок

    • В нынешнем сезоне «Аугсбург» на своем поле уступил лишь однажды

    • Последний раз «Шальке» удалось не пропустить 17 августа

    • 18 марта 2023 года «Аугсбург» дома разошелся миром с «Шальке» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

    Прогноз: «Аугсбург» не намерен расстраивать своих фанатов. У команды высокие шансы добиться успеха. Скорее всего, стоит ждать уверенной победы «Аугсбурга».

    Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (-1.5) за 2.14.

    Прогноз: еще один прогноз, что по итогам первых 45 минут будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в 1 тайме за 2.52

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    «Аугсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. У хозяев поля проблем не возникнет?
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