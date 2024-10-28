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    Смогут ли хозяева наконец-то победить «Атлетик»?

    «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао. Ставка (к. 2.95) и прогноз на Примеру 28 октября 2024 года

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    Нико Уильямс — игрок «Атлетика» из Бильбао
    В рамках 11-го тура испанской Примеры «Мальорка» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао. Поединок пройдет 28 октября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Октября 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе после 10-и туров. «Мальорка» продолжает борьбу за место в еврокубках.

    Команда является одной из лучших в Примере по надежности в обороне, пропустив всего 8 голов за 10 встреч при 10-и забитых.

    Мальорка — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече «Мальорка» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 1:0, а до этого проиграла «Эспаньолу» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    В последних 5-и матчах «Мальорка» 4 раза победила и однажды проиграла. За этот период команда сумела забить 7 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграет: Такума Асано (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Мальорка» выглядит очень уверенно, но на своем поле команда играет хуже, чем в гостях, занимая по результатам домашних встреч всего 11-е место в лиге.

    Последний раз «Мальорка» цеплялась за очки в матчах против «Атлетика» в сентябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (0:0). Смогут ли на сей раз хозяева дать бой сопернику? На это есть все шансы.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Команда из Бильбао занимает 5-е место в таблице чемпионата Испании с 17-ю очками в активе после 10-и туров. «Атлетик» находится в зоне Лиги Европы.

    Команда играет довольно результативно на старте нынешнего сезона. «Атлетик» сумел забить 17 голов за 10 встреч, занимая по этому показателю 4-е место в чемпионате.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Атлетик» обыграл пражскую «Славию» (1:0) в рамках общего этапа Лиги Европы. Матчем ранее команда разгромила «Эспаньол» со счетом 4:1 в Примере.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Атлетик» проиграл только «Жироне» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью с «Севильей» (1:1). За этот период команда забила 9 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграет: Унаи Симон (травма).

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    Состояние команды: «Атлетик» традиционно ведет борьбу за высокие места в Примере. В последнее время команда выступает стабильно, регулярно набирая очки.

    У команды есть несколько лидеров, которые точно помогут «Атлетику» в предстоящем матче. К примеру, полузащитник Охиан Санчет забил 4 гола в 8-и встречах Примеры, а Иньяки Уильямс отметился 3 мячами и 4 ассистами в 10-и встречах.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Атлетик» проиграл только 1 раз

    • «Мальорка» выиграла 4 встречи из последних 5-и

    • «Атлетик» ни разу не проиграл «Мальорке» в последних 5-и очных встречах (3 победы и 2 ничьих)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 2.75, победа «Мальорки» — 3.00, ничья — 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды все-таки не смогут определить победителя в предстоящем матче.

    Ставка: Ничья за 2.95.

    Прогноз: Во 2-м тайме команды точно забьют хотя-бы один гол.

    Ставка: Тотал 1 больше во 2-м тайме за 1.75.

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    «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли хозяева наконец-то победить «Атлетик»?
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