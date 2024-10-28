В рамках 11-го тура испанской Примеры «Мальорка» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао. Поединок пройдет 28 октября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе после 10-и туров. «Мальорка» продолжает борьбу за место в еврокубках.

Команда является одной из лучших в Примере по надежности в обороне, пропустив всего 8 голов за 10 встреч при 10-и забитых.

Последние матчи: В прошлой встрече «Мальорка» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 1:0, а до этого проиграла «Эспаньолу» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

В последних 5-и матчах «Мальорка» 4 раза победила и однажды проиграла. За этот период команда сумела забить 7 голов при 4-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграет: Такума Асано (травма).

Состояние команды: В последнее время «Мальорка» выглядит очень уверенно, но на своем поле команда играет хуже, чем в гостях, занимая по результатам домашних встреч всего 11-е место в лиге.

Последний раз «Мальорка» цеплялась за очки в матчах против «Атлетика» в сентябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (0:0). Смогут ли на сей раз хозяева дать бой сопернику? На это есть все шансы.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из Бильбао занимает 5-е место в таблице чемпионата Испании с 17-ю очками в активе после 10-и туров. «Атлетик» находится в зоне Лиги Европы.

Команда играет довольно результативно на старте нынешнего сезона. «Атлетик» сумел забить 17 голов за 10 встреч, занимая по этому показателю 4-е место в чемпионате.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Атлетик» обыграл пражскую «Славию» (1:0) в рамках общего этапа Лиги Европы. Матчем ранее команда разгромила «Эспаньол» со счетом 4:1 в Примере.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Атлетик» проиграл только «Жироне» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью с «Севильей» (1:1). За этот период команда забила 9 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграет: Унаи Симон (травма).

Состояние команды: «Атлетик» традиционно ведет борьбу за высокие места в Примере. В последнее время команда выступает стабильно, регулярно набирая очки.

У команды есть несколько лидеров, которые точно помогут «Атлетику» в предстоящем матче. К примеру, полузащитник Охиан Санчет забил 4 гола в 8-и встречах Примеры, а Иньяки Уильямс отметился 3 мячами и 4 ассистами в 10-и встречах.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Атлетик» проиграл только 1 раз

«Мальорка» выиграла 4 встречи из последних 5-и

«Атлетик» ни разу не проиграл «Мальорке» в последних 5-и очных встречах (3 победы и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 2.75, победа «Мальорки» — 3.00, ничья — 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды все-таки не смогут определить победителя в предстоящем матче.

Ставка: Ничья за 2.95.

Прогноз: Во 2-м тайме команды точно забьют хотя-бы один гол.

Ставка: Тотал 1 больше во 2-м тайме за 1.75.