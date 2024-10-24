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    Добудет ли «Порту» первую победу в этой ЛЕ?

    Порту — Хоффенхайм: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Хоффенхайм»
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    «Порту»
    24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы португальский «Порту» на своем поле сыграет против немецкого «Хоффенхайма». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 22:00 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив занял третье место в чемпионате Португалии и выиграл национальный кубок, и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.

    В текущем же розыгрыше внутреннего первенства «Порту» после восьми туров разместился на второй позиции и незначительно отстает от лидера.

    Порту — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В этом розыгрыше Лиги Европы «драконы» провели два поединка, проиграв в них на выезде норвежскому «Буде/Глимт» 2:3 и расписали домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед» 3:3, и идут в таблицы на 24-м месте. Накануне же этой игры они разгромили в Кубке Португалии коллектив из низшей лиги 3:0.

    Не сыграют: Иван Маркано и Зайду находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Состояние команды: С начала сезона «Порту» отыграл 12 встреч в различных турнирах и проиграл в них два раза. Также еще коллектив за это время дважды сыграл вничью и отпраздновал восемь викторий. Сейчас у команды 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории и одна результативная мировая.

    И стоит отметить, что только в одном случае текущего сезона «драконы» уходили с поля без забитого гола.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон завершил на седьмой строке в чемпионате Германии и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.

    В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал семь баллов в семи матчах и разместился в нижней части таблицы, опережая опасную зону на три очка.

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    • Последние матчи: На выходных «деревенские» в поединке чемпионата страны на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Бохум» со счетом 3:1. А что касаемо этого турнира, то они в нем сперва расписали гостевую мировую с датским «Мидтьюлланном» 1:1, а потом дома переиграли киевское «Динамо» 2:0, и с четырьмя очками находятся на 11 строке в таблице.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди главных потерь стоит выделить отсутствие защитника Озана Кабака и хавбека Гриши Промеля.

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    Состояние команды: «Хоффенхайм» к данному поединку подходит с 3-матчевой серией без поражений, где было две виктории и одна мировая. Всего же в новом сезоне они провели десять поединков во всех турнирах и победили только три раза при четырех фиаско и трех мировых исходах. И также стоит сказать, что коллектив неизменно забивал в каждой встрече нового сезона.

    Статистика для ставок

    • «Порту» в этом сезоне дома еще не уступал, выиграв пять встреч из шести при одной ничьей

    • «Хоффенхайм» в новом сезоне в гостях еще не побеждал, проиграв дважды при трех мировых исходах

    • Ранее между собой данные коллективы не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.59, победа «Хоффенхайма» — 5.40, ничья — 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.46 соответственно.

    Прогноз: От поединка столь результативных команд в первую очередь стоит ждать обмена забитыми мячами и верхового исхода.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.94.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Порту», потому что португальцы дома в новом сезоне выступаю сильно, а вот немцы в гостях смотрятся не убедительно.

    Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.95.

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    «Порту» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Порту» первую победу в этой ЛЕ?
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