Порту
Хоффенхайм
«Порту»
Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив занял третье место в чемпионате Португалии и выиграл национальный кубок, и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.
В текущем же розыгрыше внутреннего первенства «Порту» после восьми туров разместился на второй позиции и незначительно отстает от лидера.
Порту — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В этом розыгрыше Лиги Европы «драконы» провели два поединка, проиграв в них на выезде норвежскому «Буде/Глимт» 2:3 и расписали домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед» 3:3, и идут в таблицы на 24-м месте. Накануне же этой игры они разгромили в Кубке Португалии коллектив из низшей лиги 3:0.
Не сыграют: Иван Маркано и Зайду находятся в лазарете команды.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: С начала сезона «Порту» отыграл 12 встреч в различных турнирах и проиграл в них два раза. Также еще коллектив за это время дважды сыграл вничью и отпраздновал восемь викторий. Сейчас у команды 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории и одна результативная мировая.
И стоит отметить, что только в одном случае текущего сезона «драконы» уходили с поля без забитого гола.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон завершил на седьмой строке в чемпионате Германии и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.
В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал семь баллов в семи матчах и разместился в нижней части таблицы, опережая опасную зону на три очка.
Последние матчи: На выходных «деревенские» в поединке чемпионата страны на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Бохум» со счетом 3:1. А что касаемо этого турнира, то они в нем сперва расписали гостевую мировую с датским «Мидтьюлланном» 1:1, а потом дома переиграли киевское «Динамо» 2:0, и с четырьмя очками находятся на 11 строке в таблице.
Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди главных потерь стоит выделить отсутствие защитника Озана Кабака и хавбека Гриши Промеля.
Состояние команды: «Хоффенхайм» к данному поединку подходит с 3-матчевой серией без поражений, где было две виктории и одна мировая. Всего же в новом сезоне они провели десять поединков во всех турнирах и победили только три раза при четырех фиаско и трех мировых исходах. И также стоит сказать, что коллектив неизменно забивал в каждой встрече нового сезона.
Статистика для ставок
- «Порту» в этом сезоне дома еще не уступал, выиграв пять встреч из шести при одной ничьей
- «Хоффенхайм» в новом сезоне в гостях еще не побеждал, проиграв дважды при трех мировых исходах
- Ранее между собой данные коллективы не играли
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.59, победа «Хоффенхайма» — 5.40, ничья — 4.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.46 соответственно.
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Прогноз: От поединка столь результативных команд в первую очередь стоит ждать обмена забитыми мячами и верхового исхода.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.94.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Порту», потому что португальцы дома в новом сезоне выступаю сильно, а вот немцы в гостях смотрятся не убедительно.
Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.95.