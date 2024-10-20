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    Три очка для команды Тихонова?

    «Енисей» — «Уфа». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 октября 2024 года

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    Андрей Тихонов
    20 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Уфа». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Октября 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы пока что ходят в середняках. После 13 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

    При этом «Енисей» в 14 поединках настрелял лишь 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

    Енисей — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. Красноярцы расписали мировую с «Родиной» (1:1).

    До того команда уступила «Шиннику» (0:2). А вот поединок с «Уралом» получился для подопечных Тихонова успешным (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Красноярцы намерены побороться за выход в стыки. Да и потенциал подняться в заветную четверку у команды имеется.

    Матчи с уфимцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Енисей» победил и проиграл по разу.

    Нет сомнений, что красноярцы будут максимально активно атаковать. Да и пора бы подопечным Тихонова прибавлять в плане реализации.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы окопались в зоне вылета. По итогам 14 туров первенства команда находится на 17 месте в турнирной таблице.

    Причем «Уфа» не столь уверенно действует в плане реализации. В 14 матчах команда наколотила всего 13 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома она минимально уступила «морякам» (0:3).

    А вот после того уфимцы вылетели из Кубка России. Команда минимально уступила нестабильному «Шиннику».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» проиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Владислав Адаев — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе «Уфа» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда уже 21 мяч.

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    При этом «Уфа» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. Зато в двух своих последних матчах команда Евгения Харлачева не забивала.

    Уфимцы уже 2 года не проигрывают «Енисею». Да и в нынешней диспозиции команде Харлачева срочно нужны очки.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за заветные баллы. Вот только не побеждает команда уже месяц.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы в среднем забивают гол за матч

    • Уфимцы не забивали в 2 своих последних поединках

    • «Уфа» уже 2 года не проигрывает «Енисею»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.70.

    Прогноз: «Енисей» выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет стараться подняться поближе к зоне стыков.

    Уфимцы имеют проблемы в обороне, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.

    Ставка: Победа «Енисея» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    «Енисей» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для команды Тихонова?
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