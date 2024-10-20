Енисей
Уфа
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы пока что ходят в середняках. После 13 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.
При этом «Енисей» в 14 поединках настрелял лишь 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.
Енисей — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. Красноярцы расписали мировую с «Родиной» (1:1).
До того команда уступила «Шиннику» (0:2). А вот поединок с «Уралом» получился для подопечных Тихонова успешным (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы намерены побороться за выход в стыки. Да и потенциал подняться в заветную четверку у команды имеется.
Матчи с уфимцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Енисей» победил и проиграл по разу.
Нет сомнений, что красноярцы будут максимально активно атаковать. Да и пора бы подопечным Тихонова прибавлять в плане реализации.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы окопались в зоне вылета. По итогам 14 туров первенства команда находится на 17 месте в турнирной таблице.
Причем «Уфа» не столь уверенно действует в плане реализации. В 14 матчах команда наколотила всего 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома она минимально уступила «морякам» (0:3).
А вот после того уфимцы вылетели из Кубка России. Команда минимально уступила нестабильному «Шиннику».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» проиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Владислав Адаев — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе «Уфа» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда уже 21 мяч.
При этом «Уфа» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. Зато в двух своих последних матчах команда Евгения Харлачева не забивала.
Уфимцы уже 2 года не проигрывают «Енисею». Да и в нынешней диспозиции команде Харлачева срочно нужны очки.
И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за заветные баллы. Вот только не побеждает команда уже месяц.
Статистика для ставок
- Красноярцы в среднем забивают гол за матч
- Уфимцы не забивали в 2 своих последних поединках
- «Уфа» уже 2 года не проигрывает «Енисею»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.70.
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Енисей» выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет стараться подняться поближе к зоне стыков.
Уфимцы имеют проблемы в обороне, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11