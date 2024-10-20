20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Реймс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после семи стартовых туров национального чемпионата Франции находится на безопасной от вылета 14-й позиции.

«Осер» набрал шесть очков и на один балл опережает зону плей-офф за выживание, а также на два пункта — зону вылета (17-ю строчку).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел крупное поражение от «Сент-Этьена» (1:3).

Эта неудача стала для коллектива пятой в шести последних поединках, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Синойоко, Жоли, Кулибали, Агусуль, Овусу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах «Осер» проиграл пять раз при лишь одной победе.

Налицо — плохая форма клуба, которому с такими результатами остается рассчитывать только на фактор своего поля, ведь ему будет противостоять один из лидеров первенства.

Амед Траоре — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» по итогам семи туров французской Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов — на четвертой позиции.

«Реймс» набрал 14 очков и уступает лишь по дополнительным показателям зоне выхода в основной раунд главного еврокубкового турнира — топ-3.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура французского первенства клуб на своем поле обыграл «Монпелье» (4:2).

Этот успех стал для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1.

Не сыграют: травмированы — Акиеме, Хадра, Абдул Коне, дисквалифицированы — Диаките, Фофана.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках французского первенства) «Реймс» не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле, ведь явно превосходит соперника в классе.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Осера» забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Реймса» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Реймс» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.35, победа «Осера» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали обе команды. При этом в пяти из них забивали больше 2,5 голов.

В то же время, в трех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Реймс» победит за 2.60