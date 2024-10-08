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    «Сантос» снова обыграет «Гояс»?

    «Гояс» — «Сантос». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Сантос»
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    «Сантос»
    8 октября в 30-м туре бразильской Серии Б «Гояс» на своем поле примет «Сантос». Начало поединка запланировано на 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гояс» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Гояс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Серии Б этот коллектив на текущий момент с 38 очками идет на 12 строке и на шесть пунктов опережает зону вылета.

    «Гояс» выиграл десять игр из 28 проведенных, столько же раз уступил и расписал восемь мировых исходов, разница мячей составляет 36:28.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «попугаи» расписали гостевую мировую с «Коритибой» со счетом 0:0. А перед этим они на своем поле потерпели поражение от «Мирассола» 0:1 и поделили очки на выезде со «Спорт Ресифи» 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гояс» в отрезке семи предыдущих встреч чемпионата Бразилии смог выиграть только в одном случае. И еще в этот период времени коллектив расписал три мировых результата и столько же раз уходил с поля поверженным. И стоит отметить, что в шести из семи этих поединков был зафиксирован низовой тотал в 2,5 гола.

    «Сантос»

    Турнирное положение: 8-кратный чемпион Бразилии с 53 очками находится на второй строке и на шесть пунктов опережает пятую позицию, которая уже не дает билет в элиту.

    «Сантос» выиграл 15 игр из 29 проведенных, восемь раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей составляет 42:20.

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    • Последние матчи: «Рыбы» в прошлом туре чемпионата на своем поле смогли минимально выиграть у «Операрио» со счетом 1:0. Ранее они еще сыграли вничью в родных стенах с лидирующим « Новоризонтиньо» 1:1 и обыграли в гостях со счетом 1:0 «Ботафого» из Сан-Паулу.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

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    Состояние команды: К этому поединку «Сантос» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период «черно-белые» отпраздновали четыре виктории и столько же игр завершили мировыми результатами. И только раз в данном отрезке сыграла ставка ТБ 2,5. И только раз за этот период «Сантос» не смог забить.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Сантос» на своем поле обыграл «Гояс» со счетом 2:0

    • «Сантос» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных играх

    • Три из пяти минувших очных встреч данных клубов завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сантоса» — 2.58, победа «Гояса» — 3.05, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.47 соответственно.

    Прогноз: Так как в последнее время матчи с участием этих команд бывают часто «низовыми», то сейчас рассчитываем на изобилие голов не приходится. В общем, ставить здесь на ТМ 2,0.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.00.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на викторию «Сантоса», ведь он обыграл «Гояс» в трех предыдущих противостояниях.

    Ставка: победа «Сантоса» за 2.58.

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    «Гояс» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на футбол. «Сантос» снова обыграет «Гояс»?
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