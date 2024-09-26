26 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ФКСБ и РФШ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ в новом сезоне ставит задачу побороться за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Румынии.

При этом ФКСБ в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз в 9 поединках чемпионата.

Последние матчи: ФКСБ в минувшем туре добыл лишь один балл. Команда не сумела переиграть «Петролул» (1:1).

При этом ФКСБ до того подписал мировую с «ЧФР Клужем» (2:2). А вот поединок с «УТА Урадом» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках румыны настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: румыны намерены максимально уверенно стартовать в Лиге Европы. Да и не проигрывает команда уже в 4 матчах кряду.

При этом ФКСБ на данном этапе весьма нестабилен. Бухарестский клуб не побеждал в двух своих последних поединках.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Румыны явно сильнее латвийцев, что должны доказать на поле.

РФШ

Турнирное положение: РФШ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем РФШ в среднем забивает почти 3 гола за матч. В 29 поединках чемпионата Лавтии команда настреляла 88 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Лиепая» была бита со счетом 2:0.

При этом после того команда вышла в финал Кубка Латвии. В полуфинале были обыграны земляки из «Риги» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: рижане прекрасно обороняются. В латвийском чемпионате они пропустили всего 19 мячей.

Серия из 4 побед подряд явно придает рижанам уверенности. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.

По меркам Лиги Европы, в кадровом плане РФШ выглядит относительно скромно. Зато лазарет рижского клуба нынче пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Отсиживаться сугубо в обороне рижане точно не намерены.

Статистика для ставок

РФШ выиграл в 4 своих последних матчах

ФКСБ не проигрывал в 4 своих последних поединках

Рижане пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью сходными коэффициентами — 1.85 и 1.85.

Прогноз: ФКСБ намерен как можно увереннее стартовать в Лиге Европы, и явно будет действовать первым номером.

Номинальные хозяева опытнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа ФКСБ в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10