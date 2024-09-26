Стяуа
РФШ
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ в новом сезоне ставит задачу побороться за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Румынии.
При этом ФКСБ в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз в 9 поединках чемпионата.
Последние матчи: ФКСБ в минувшем туре добыл лишь один балл. Команда не сумела переиграть «Петролул» (1:1).
При этом ФКСБ до того подписал мировую с «ЧФР Клужем» (2:2). А вот поединок с «УТА Урадом» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках румыны настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: румыны намерены максимально уверенно стартовать в Лиге Европы. Да и не проигрывает команда уже в 4 матчах кряду.
При этом ФКСБ на данном этапе весьма нестабилен. Бухарестский клуб не побеждал в двух своих последних поединках.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Румыны явно сильнее латвийцев, что должны доказать на поле.
РФШ
Турнирное положение: РФШ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.
Причем РФШ в среднем забивает почти 3 гола за матч. В 29 поединках чемпионата Лавтии команда настреляла 88 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Лиепая» была бита со счетом 2:0.
При этом после того команда вышла в финал Кубка Латвии. В полуфинале были обыграны земляки из «Риги» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: рижане прекрасно обороняются. В латвийском чемпионате они пропустили всего 19 мячей.
Серия из 4 побед подряд явно придает рижанам уверенности. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.
По меркам Лиги Европы, в кадровом плане РФШ выглядит относительно скромно. Зато лазарет рижского клуба нынче пустует.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Отсиживаться сугубо в обороне рижане точно не намерены.
Статистика для ставок
- РФШ выиграл в 4 своих последних матчах
- ФКСБ не проигрывал в 4 своих последних поединках
- Рижане пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью сходными коэффициентами — 1.85 и 1.85.
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Прогноз: ФКСБ намерен как можно увереннее стартовать в Лиге Европы, и явно будет действовать первым номером.
Номинальные хозяева опытнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа ФКСБ в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10