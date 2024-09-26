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    ФКСБ быстро приструнит рижан

    ФКСБ — РФШ. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига Европы, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ФКСБ — РФШ
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    РФШ
    26 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ФКСБ и РФШ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 22:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ в новом сезоне ставит задачу побороться за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Румынии.

    При этом ФКСБ в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз в 9 поединках чемпионата.

    Последние матчи: ФКСБ в минувшем туре добыл лишь один балл. Команда не сумела переиграть «Петролул» (1:1).

    При этом ФКСБ до того подписал мировую с «ЧФР Клужем» (2:2). А вот поединок с «УТА Урадом» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках румыны настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: румыны намерены максимально уверенно стартовать в Лиге Европы. Да и не проигрывает команда уже в 4 матчах кряду.

    При этом ФКСБ на данном этапе весьма нестабилен. Бухарестский клуб не побеждал в двух своих последних поединках.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Румыны явно сильнее латвийцев, что должны доказать на поле.

    РФШ

    Турнирное положение: РФШ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

    Причем РФШ в среднем забивает почти 3 гола за матч. В 29 поединках чемпионата Лавтии команда настреляла 88 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Лиепая» была бита со счетом 2:0.

    При этом после того команда вышла в финал Кубка Латвии. В полуфинале были обыграны земляки из «Риги» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: рижане прекрасно обороняются. В латвийском чемпионате они пропустили всего 19 мячей.

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    Серия из 4 побед подряд явно придает рижанам уверенности. Да и оппонент нынче не выглядит столь монолитно.

    По меркам Лиги Европы, в кадровом плане РФШ выглядит относительно скромно. Зато лазарет рижского клуба нынче пустует.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Отсиживаться сугубо в обороне рижане точно не намерены.

    Статистика для ставок

    • РФШ выиграл в 4 своих последних матчах

    • ФКСБ не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • Рижане пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью сходными коэффициентами — 1.85 и 1.85.

    Прогноз: ФКСБ намерен как можно увереннее стартовать в Лиге Европы, и явно будет действовать первым номером.

    Номинальные хозяева опытнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа ФКСБ в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

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