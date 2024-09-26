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    «Мальмё» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Лига Европы, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мальмё» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс»
    «Мальмё» 26 сентября примет «Рейнджерс» на старте основного этапа Лиги Европы. Поединок начнется в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 19:45 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Мальмё»

    Турнирное положение: «Мальмё» доминирует над конкурентами в чемпионате Швеции. Клуб уверенно лидирует в таблице.

    Набрано 53 очка в 24-х встречах. Разница мячей составляет 57-19.

    Мальмё — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В августе «Мальмё» не смог выйти в основной этап Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации команда уступила пражской «Спарте». Шведский коллектив проиграл обе встречи с общим счетом 0-4.

    В сентябре «Мальмё» ни разу не проиграл. У клуба две победы и две ничьи. Оба матча «Мальмё» выиграл с разгромным счетом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Состояние команды: Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. «Мальмё» находится в прекрасной форме. Клуб близок к тому, чтобы завоевать очередной чемпионский титул.

    У «Мальмё» не всё в порядке в защите. Команда действует надежно только в Аллсвенскан. В шести матчах квалификации Лиги чемпионов клуб ни разу не сохранил ворота в неприкосновенности.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии находится в лидирующей группе. Команда располагается на 3-м месте. Набрано 10 очков в пяти матчах.

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    • Последние матчи: В текущем месяце «Рейнджерс» провел три матча. 1 сентября клуб в дерби уступил «Селтику» со счетом 0:3.

    Затем «Рейнджерс» реабилитировался перед своими фанатами, одержав две победы. Клуб взял верх над «Данди Юнайтед» (1:0) и «Данди» (3:0) в Кубке лиги.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии традиционно борется за чемпионство. В последнее десятилетие клуб регулярно уступает золото «Селтику», однако на европейской арене «Рейнджерс» почти всегда выходит в плей-офф.

    Напомним, «Рейнджерс» удачно выступил в Лиге Европы в сезоне-2021/22. Тогда команде удалось добраться до финала.

    Букмекеры считают фаворитом «Мальмё». Однако состав «Рейнджерс» стоит дороже. Гостей нельзя недооценивать. Ранее команды друг с другом не играли.

    Статистика для ставок

    • В сентябре «Мальмё» ни разу не проиграл

    • «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии идет на 3-м месте, набрав 10 очков в пяти встречах

    • Ранее клубы друг с другом не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальмё» — 2.37, выигрыш «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: в первом тайме команды не станут форсировать события. По итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.16.

    Прогноз: еще один прогноз, что одной из команд не удастся отличиться в предстоящем матче.

    Ставка: обе не забьют за 2.08.

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    «Мальмё» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. По итогам 45 минут стоит ждать ничью?
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