«Мальмё» 26 сентября примет «Рейнджерс» на старте основного этапа Лиги Европы. Поединок начнется в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальмё»

Турнирное положение: «Мальмё» доминирует над конкурентами в чемпионате Швеции. Клуб уверенно лидирует в таблице.

Набрано 53 очка в 24-х встречах. Разница мячей составляет 57-19.

Последние матчи: В августе «Мальмё» не смог выйти в основной этап Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации команда уступила пражской «Спарте». Шведский коллектив проиграл обе встречи с общим счетом 0-4.

В сентябре «Мальмё» ни разу не проиграл. У клуба две победы и две ничьи. Оба матча «Мальмё» выиграл с разгромным счетом.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Состояние команды: Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. «Мальмё» находится в прекрасной форме. Клуб близок к тому, чтобы завоевать очередной чемпионский титул.

У «Мальмё» не всё в порядке в защите. Команда действует надежно только в Аллсвенскан. В шести матчах квалификации Лиги чемпионов клуб ни разу не сохранил ворота в неприкосновенности.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии находится в лидирующей группе. Команда располагается на 3-м месте. Набрано 10 очков в пяти матчах.

Последние матчи: В текущем месяце «Рейнджерс» провел три матча. 1 сентября клуб в дерби уступил «Селтику» со счетом 0:3.

Затем «Рейнджерс» реабилитировался перед своими фанатами, одержав две победы. Клуб взял верх над «Данди Юнайтед» (1:0) и «Данди» (3:0) в Кубке лиги.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Состояние команды: «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии традиционно борется за чемпионство. В последнее десятилетие клуб регулярно уступает золото «Селтику», однако на европейской арене «Рейнджерс» почти всегда выходит в плей-офф.

Напомним, «Рейнджерс» удачно выступил в Лиге Европы в сезоне-2021/22. Тогда команде удалось добраться до финала.

Букмекеры считают фаворитом «Мальмё». Однако состав «Рейнджерс» стоит дороже. Гостей нельзя недооценивать. Ранее команды друг с другом не играли.

Статистика для ставок

В сентябре «Мальмё» ни разу не проиграл

«Рейнджерс» в чемпионате Шотландии идет на 3-м месте, набрав 10 очков в пяти встречах

Ранее клубы друг с другом не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальмё» — 2.37, выигрыш «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.88 соответственно.

Прогноз: в первом тайме команды не станут форсировать события. По итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.16.

Прогноз: еще один прогноз, что одной из команд не удастся отличиться в предстоящем матче.

Ставка: обе не забьют за 2.08.