24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уиком» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уиком»

Турнирное положение: «Синие» уже провели две стадии в Кубке английской Лиги, где ранее они прошли «Нортхэмптон Таун» (2:0) и «Суонси» (1:0), обыграв их на выезде

«Уиком» по итогам шести туров третьего по рангу английского дивизиона (Лига 1) занимает девятую позицию, отставая от зоны плей-офф за выход в Чемпионшип на один балл.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре команда в рамках Лиги 1 сумела в домашних стенах обыграл «Кэмбридж Юнайтед» (2:1).

Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на третий английский дивизион и Трофей английской футбольной Лиги.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах клуб из Лиги 1 ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Несмотря на такую форму, коллективу будет сложно выиграть, если учесть очевидную разницу в классе, и ему остается рассчитывать лишь на его недооценку фаворитом.

Сразу пять игроков являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: Бирмингемцы только начинают борьбу в Кубке английской Лиги новой кампании. В предыдущем сезоне они вылетели из турнира как раз в 1/16 финала.

«Астон Вилла» по итогам пяти туров АПЛ занимает третью позицию, отставая на один балл от лидера «Манчестер Сити» и уступая второму в таблице «Ливерпулю» по дополнительным показателям

Последние матчи: в своем предыдущей игре команда в рамках пятого тура АПЛ смогла на своем поле обыграть «Вулверхэмптон» (3:1).

Перед этим «Вилланы» в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов смогли разгромить на выезде швейцарский «Янг Бойз» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (трех — в рамках АПЛ, а також одном — в Лиге чемпионов) кларетовые неизменно побеждали.

Такая форма сама по себе делает гостей фаворитом выездной игры, не говоря уже о том, что они на голову превосходят соперника в классе.

Джон Дуран — лучший бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Уикома» забивали обе команды

в шести последних матчах «Уиком» не проиграл

в четырех последних матчах «Астон Виллы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1.33. На ничью — в 5.60, на успех «Уикома» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, а в целом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних поединках «Уикома».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25