Уиком Уондерерс
Астон Вилла
«Уиком»
Турнирное положение: «Синие» уже провели две стадии в Кубке английской Лиги, где ранее они прошли «Нортхэмптон Таун» (2:0) и «Суонси» (1:0), обыграв их на выезде
«Уиком» по итогам шести туров третьего по рангу английского дивизиона (Лига 1) занимает девятую позицию, отставая от зоны плей-офф за выход в Чемпионшип на один балл.
Уиком Уондерерс — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре команда в рамках Лиги 1 сумела в домашних стенах обыграл «Кэмбридж Юнайтед» (2:1).
Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на третий английский дивизион и Трофей английской футбольной Лиги.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах клуб из Лиги 1 ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.
Несмотря на такую форму, коллективу будет сложно выиграть, если учесть очевидную разницу в классе, и ему остается рассчитывать лишь на его недооценку фаворитом.
Сразу пять игроков являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: Бирмингемцы только начинают борьбу в Кубке английской Лиги новой кампании. В предыдущем сезоне они вылетели из турнира как раз в 1/16 финала.
«Астон Вилла» по итогам пяти туров АПЛ занимает третью позицию, отставая на один балл от лидера «Манчестер Сити» и уступая второму в таблице «Ливерпулю» по дополнительным показателям
Последние матчи: в своем предыдущей игре команда в рамках пятого тура АПЛ смогла на своем поле обыграть «Вулверхэмптон» (3:1).
Перед этим «Вилланы» в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов смогли разгромить на выезде швейцарский «Янг Бойз» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (трех — в рамках АПЛ, а також одном — в Лиге чемпионов) кларетовые неизменно побеждали.
Такая форма сама по себе делает гостей фаворитом выездной игры, не говоря уже о том, что они на голову превосходят соперника в классе.
Джон Дуран — лучший бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Уикома» забивали обе команды
- в шести последних матчах «Уиком» не проиграл
- в четырех последних матчах «Астон Виллы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1.33. На ничью — в 5.60, на успех «Уикома» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, а в целом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних поединках «Уикома».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25