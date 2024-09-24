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    Выйдет ли «Астон Вилла» в 1/8 финала Кубка Лиги?

    Уиком — Астон Вилла: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Уиком» — «Астон Вилла»
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    Джон Дуран
    24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уиком» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 24 Сентября 2024 года

    Уиком Уондерерс

  • Англия. Кубок Лиги
    •  Уиком Уондерерс 22:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
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    «Уиком»

    Турнирное положение: «Синие» уже провели две стадии в Кубке английской Лиги, где ранее они прошли «Нортхэмптон Таун» (2:0) и «Суонси» (1:0), обыграв их на выезде

    «Уиком» по итогам шести туров третьего по рангу английского дивизиона (Лига 1) занимает девятую позицию, отставая от зоны плей-офф за выход в Чемпионшип на один балл.

    Уиком Уондерерс — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре команда в рамках Лиги 1 сумела в домашних стенах обыграл «Кэмбридж Юнайтед» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на третий английский дивизион и Трофей английской футбольной Лиги.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах клуб из Лиги 1 ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

    Несмотря на такую форму, коллективу будет сложно выиграть, если учесть очевидную разницу в классе, и ему остается рассчитывать лишь на его недооценку фаворитом.

    Сразу пять игроков являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: Бирмингемцы только начинают борьбу в Кубке английской Лиги новой кампании. В предыдущем сезоне они вылетели из турнира как раз в 1/16 финала.

    «Астон Вилла» по итогам пяти туров АПЛ занимает третью позицию, отставая на один балл от лидера «Манчестер Сити» и уступая второму в таблице «Ливерпулю» по дополнительным показателям

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    • Последние матчи: в своем предыдущей игре команда в рамках пятого тура АПЛ смогла на своем поле обыграть «Вулверхэмптон» (3:1).

    Перед этим «Вилланы» в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов смогли разгромить на выезде швейцарский «Янг Бойз» (3:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (трех — в рамках АПЛ, а також одном — в Лиге чемпионов) кларетовые неизменно побеждали.

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    Такая форма сама по себе делает гостей фаворитом выездной игры, не говоря уже о том, что они на голову превосходят соперника в классе.

    Джон Дуран — лучший бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Уикома» забивали обе команды

    • в шести последних матчах «Уиком» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Астон Виллы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1.33. На ничью — в 5.60, на успех «Уикома» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, а в целом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних поединках «Уикома».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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