Челси
Бэрроу
«Челси»
Путь в Кубке лиги: «синие» стартуют в этом турнире сразу с третьего раунда.
Последние матчи: в минувшую субботу «Челси» одержал гостевую победу над «Вест Хэмом» (3:0) в рамках АПЛ.
Перед этим лондонский клуб выиграл на выезде у «Борнмута» (1:0) благодаря голу Кристофера Нкунку на последних минутах.
Не сыграют: в лазарете по-прежнему находятся Рис Джеймс, Мало Густо и Ромео Лавия.
Состояние команды: по правде говоря, «Челси» удивляет — и результатами, и игрой. Да, не показывают чего-то выдающегося, но, кажется, Энцо Мареска нашел идеальный способ, как использовать с максимальной пользой этот состав.
В матче с «Вест Хэмом» «синие» забили три гола после быстрых атак, а главным героем стал Николас Джексон, оформивший дубль.
Пока что можно сделать следующий вывод: «Челси» демонстрирует очень сбалансированный футбол. Пора признать, что критика в адрес клуба и Марески оказалась поспешной.
«Барроу»
Путь в Кубке лиги: скромный «Барроу» стартовал в этом турнире с первого раунда. Ранее представитель Второй лиги (четвертый по силе английский дивизион) обыграл «Порт Вейл» (3:2) и «Дерби Каунти» (в серии пенальти).
Последние матчи: в субботу «Барроу» одержал домашнюю победу над «Ньюпорт Каунти» в рамках Второй лиги — 2:0.
«Барроу» набрал 16 очков в семи турах и занимает первое место в турнирной таблице.
Не сыграют: в предстоящем матче тренерский штаб «Барроу» сможет рассчитывать на всех основных исполнителей.
Состояние команды: похоже, в этом сезоне «Барроу» намерен бороться за выход в Первую лигу.
Команда Стивена Клеменса очень бодро начала сезон, но при этом очевидно, что в предстоящем матче ей будет сложно удивить одного из лидеров АПЛ (да-да, «Челси» сейчас в топ-4). Разница в классе все-таки довольно существенная.
Статистика для ставок
- «Челси» пропустил лишь один мяч в трех предыдущих матчах
- «Челси» ни разу не забивал только в одном из семи официальных матчей в этом сезоне
- «Барроу» забивал хотя бы один гол в каждом из пяти последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: здесь у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе «Челси». На ничью можно поставить за 17.75, а на «Барроу» — за 43.00.
Прогноз: несмотря на ротацию, у «Челси» все равно будет внушительный состав на фоне «Барроу». Вполне вероятно, что «синие» порадуют своих болельщиков разгромной победой.
- 1.83Ахмат — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.02Партизан — Црвена Звезда: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Аталанта — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (-3,5) за 2.02.
Прогноз: скорее всего, хозяева постараются решить все вопросы еще до перерыва, чтобы во втором тайме играть в свое удовольствие. Вполне вероятно, что «Барроу» получит парочку мячей еще в первой половине.
Ставка: тотал «Челси» в первом тайме больше 1,5 за 1.92.