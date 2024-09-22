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    Добудет ли «Хетафе» три очка?

    «Хетафе» — «Леганес». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 22 сентября 2024 года

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    «Хетафе»
    22 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Леганес». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 15:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: Эта команда начали чемпионат крайне слабо. В первых 5 поединках она набрала всего 3 очка.

    При этом «Хетафе» сейчас находится на 18 месте турнирной таблицы. Да и настреляла команда всего 2 мяча в ворота соперников.

    Хетафе — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Хетафе» уступил «Бетису» со счетом 1:2.

    До того команда минимально уступила «Севилье». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась лишь тремя паритетами. При этом в них «Хетафе» настрелял 2 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Хетафе» явно намеревается как можно скорее выбраться из трясины. Вот только для этого команде нужно прибавлять в плане реализации.

    Поединки против «Леганеса» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Хетафе» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и оппонента сложно назвать слишком ершистым.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» в новом чемпионате стартовал скромно. В первых 6 матчах команда набрала 5 зачетных баллов.

    Причем «Леганес» нынче пребывает на 15 строчке турнирной таблицы. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 3 мяча.

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  • 19/09/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Леганес» уступил «Атлетику» (0:2).

    До того команда дома уступила «Бетису» (0:2). Да и поединок с «Мальоркой» был проигран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Иван Нейу — травмирован.

    Состояние команды: «Леганес» имеет явные проблемы в плане реализации. В 4 своих последних матчах команда не забивала.

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    При этом «Леганес» явно намерен отдалиться от зоны вылета. Вот только стабильность в игре команды отсутствует.

    В трех своих последних поединках команда проиграла. Да и вообще, адаптация к Примере проходит для «Леганеса» тяжеловато.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Новичку элиты придется крайне нелегко.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Леганес» проиграл в 3 своих последних поединках

    • В двух последних очных поединках выиграл «Хетафе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.04 и 1.30.

    Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены выбраться из зоны вылета.

    Хозяева имеют проблемы в плане реализации, и наверняка постараются их решить в этой встрече.

    Ставка: Победа «Хетафе» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.64

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    «Хетафе» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Хетафе» три очка?
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