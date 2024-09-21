Тоттенхэм
Брентфорд
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Столичный коллектив в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на пятой строке, проиграв два очка четвертой, которая давала билет в ЛЧ.
В новом же чемпионате «Тоттенхэм» набрал четыре очка в четырех играх и находится в середине таблицы. У команды одна победа, одна ничья и два фиаско, разница мячей — 6:4.
Тоттенхэм — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Стартовали «шпоры» с гостевой мировой против «Лестера» 1:1 и домашней виктории над «Эвертоном» 4:0. А в последующих двух играх чемпионата они поочередно уступили на выезде «Ньюкаслу» 1:2 и в дерби «Арсеналу» 0:1. Попутно лондонцы выступают в Кубке лиги, где уже прошли «Ковентри», обыграв его накануне со счетом 2:1.
Не сыграют: Бразильский форвард Ришарлисон пропустит этот поединок.
Состояние команды: «Тоттенхэм» неудачно провел свои две последние игры чемпионата, проиграв их обе, но каждый раз с минимальной разницей. Всего же за 11 минувших встреч в рамках АПЛ столичная команда потерпела аж семь фиаско, дважды сыграла вничью и смогла добиться всего трех выигрышей.
И за весь данный отрезок матчей «шпоры» в четырех случаях уходили с поля без результативных действий.
«Брентфорд»
Турнирное положение: Команда из столицы Англии прошлый чемпионат завершила на 16 строке, значительно опередив зону вылета.
В новом же первенстве АПЛ «Брентфорд» заработал шесть пунктов. У него две виктории и два проигрыша, разница мячей составляет 6:6.
Последние матчи: В АПЛ «пчелы» пока чередуют домашние победы с гостевыми фиаско. Они обыграли 2:1 «Кристал Пэлас» и 3:1 «Саутгемптон», а проиграли 0:2 «Ливерпулю» и 1:2 «Ман Сити» в прошлом туре. В преддверии этой встречи они обыграли в Кубке лиги «Лейтон Ориент» со счетом 3:1.
Не сыграют: Лазарет у команды переполнен. И среди потерь значатся несколько футболистов основы.
Состояние команды: В новом сезоне «Брентфорд» успел отыграть шесть официальных встреч, выиграв четыре из них и три данных виктории были домашними. Также еще лондонцы дважды уступили за это время, но проиграли они на выезде «Ливерпулю» 0:2 и «Ман Сити» 1:2.
А не забивал столичный клуб только в одном поединке из восьми предыдущих с учетом еще прошлого сезона и официальных игр.
Статистика для ставок
- Три из пяти предыдущих очных игр этих команд завершились вничью
- И еще они по разу обыграли друг друга в этот период
- Четыре минувшие очные встречи данных команд приносили обмен голами и верховой исход
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.60, победа «Брентфорда» — 5.30, ничья — 4.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.77 соответственно.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Так как в последнее время поединки между этими командами проходят результативно и с обоюдно забитыми мячами, то и на этот раз также поставим на такой исход.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.80.
Прогноз: И не исключаем, что отличиться смогут обе команды еще в первой половине поединка.
Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.50.