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    «Ботафого» будет торопиться!

    «Ботафого» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 19 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Сан-Паулу»
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    «Ботафого»
    19 сентября в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Ботафого» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 19 Сентября 2024 года

    Ботафого

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Ботафого 03:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы бразильской Серии А.

    При этом «Ботафого» лишь на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Зато проиграла команда всего в 5 матчах из 26.

    Ботафого — Сан-Паулу: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Ботафого» провел продуктивно. В поединке с «Коринтиансом» команда добыла три очка (2:1).

    А вот до того «Ботафого» обыграл «Форталезу» (2:0). Притом, чуть ранее команда не сумела одолеть колючую «Баию» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» выиграл в двух своих последних поединках. Да и мотивация на Кубок Либертадорес у команды зашкаливает.

    Матчи против «Сан-Паулу» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ботафого» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой победный сериал. Плюс в 3 своих последних матчах команда пропустила всего 1 мяч.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 строчке бразильской Серии А.

    Причем «Сан-Паулу» в 26 матчах чемпионата победил 13 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 34 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Сан-Паулу» минимально обыграл «Крузейро».

    До того команда не смогла переиграть «Атлетико Минейро» (0:0). А вот в поединке с «Флуминенсе» она уступила (0:2).

    Вообще же, «Сан-Паулу» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не особо блещет стабильностью. При этом «Сан-Паулу» не пропускал в 2 своих последних поединках.

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    Зато команда имеет далеко относительно надежные тылы. Пропускает «Сан-Паулу» в среднем аккурат гол за матч: 26 пропущенных мячей в 26 матчах.

    Причем «Сан-Паулу» лишь на один зачетный пункт отстает от заветной зоны топ-4. Вот только проиграла команда уже в 8 поединках чемпионата.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь обороняться. Вот только «Ботафого» команда не побеждала уже почти 4 года.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Сан-Паулу» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Ботафого» забивает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.56.

    Прогноз: «Ботафого» нынче на ходу, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же намерены продлить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49

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    «Ботафого» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ботафого» будет торопиться!
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