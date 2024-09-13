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    «Слуцк» подтолкнет «горняков» к пропасти

    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 13 сентября 2024 года

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    «Шахтер» Солигорск
    13 сентября в 21-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Слуцк» и «Шахтер» Солигорск. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 13 Сентября 2024 года

    Слуцк

  • Слуцк
    •  Слуцк 17:00 Шахтёр Солигорск

    Шахтёр Солигорск

  • Шахтер Солигорск
    •

    «Слуцк»

    Турнирное положение: «Слуцк» потенциально способен побороться за топ-5. Между тем, по факту команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Слуцк» бледновато выглядит в атаке. В 20 матчах чемпионата команда отличилась всего 22 забитыми мячами.

    Слуцк — Шахтёр Солигорск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. «Слуцк» не дал себя обыграть «Ислочи» (0:0).

    Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Витебску» (2:0). Да и могилевский «Днепр» был натужно обыгран (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Слуцк» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Слуцк» не проигрывает уже 9 матчей кряду. Причем в них команда выиграла 8 раз!

    Матчи против «горняков» для команды традиционно складываются не столь удачно. Из 5 последних очных поединков «Слуцк» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Слуцку» вполне по силам.

    «Шахтер» Солигорск

    Турнирное положение: «Горняки» снова вынуждены отчаянно биться за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шахтер» Солигорск в 20 матчах чемпионата победил всего 5 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 32 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда откровенно провалилась. «Шахтер» Солигорск дома был разгромлен дзержинским «Арсеналом» (0:3).

    А вот несколько раньше команда минимально одолела «Славию». А вот поражение от брестского «Динамо» получилось болезненным (0:3).

    В 5 своих последних матчах «Шахтер» Солигорск победил лишь один раз. В этих поединках игроки команды настреляли 2 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «горнякам» срочно нужно набирать очки. Отставание от спасительной 13 позиции составляет аж 17 очков.

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    При этом «Шахтер» Солигорск имеет заметные сложности в плане реализации. В 20 поединках белорусского чемпионата команда отличилась всего 16 раз.

    К тому же, «горняки» в двух последних очных поединках уступили «Слуцку». А вот последняя виктория над соперником случилась больше года назад.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. «Горнякам» отступать уже банально некуда, и нужно рисковать!

    Статистика для ставок

    • «Слуцк» не проигрывает в 9 матчах кряду

    • «Шахтер» Солигорск в среднем забивает меньше гола за матч

    • В двух последних очных поединках «Слуцк» был сильнее «горняков»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Слуцк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

    Прогноз: «Слуцк» сражается за попадание в топ-5, и явно будет активно атаковать.

    «Слуцк» нынче выглядит сильнее соперника, которого к тому же обыграл в двух последних очных поединках.

    Ставка: Победа «Слуцка» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07

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    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. «Слуцк» подтолкнет «горняков» к пропасти
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