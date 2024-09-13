13 сентября в 21-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Слуцк» и «Шахтер» Солигорск. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слуцк»

Турнирное положение: «Слуцк» потенциально способен побороться за топ-5. Между тем, по факту команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Слуцк» бледновато выглядит в атаке. В 20 матчах чемпионата команда отличилась всего 22 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. «Слуцк» не дал себя обыграть «Ислочи» (0:0).

Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Витебску» (2:0). Да и могилевский «Днепр» был натужно обыгран (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Слуцк» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Слуцк» не проигрывает уже 9 матчей кряду. Причем в них команда выиграла 8 раз!

Матчи против «горняков» для команды традиционно складываются не столь удачно. Из 5 последних очных поединков «Слуцк» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Слуцку» вполне по силам.

«Шахтер» Солигорск

Турнирное положение: «Горняки» снова вынуждены отчаянно биться за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Шахтер» Солигорск в 20 матчах чемпионата победил всего 5 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда откровенно провалилась. «Шахтер» Солигорск дома был разгромлен дзержинским «Арсеналом» (0:3).

А вот несколько раньше команда минимально одолела «Славию». А вот поражение от брестского «Динамо» получилось болезненным (0:3).

В 5 своих последних матчах «Шахтер» Солигорск победил лишь один раз. В этих поединках игроки команды настреляли 2 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «горнякам» срочно нужно набирать очки. Отставание от спасительной 13 позиции составляет аж 17 очков.

При этом «Шахтер» Солигорск имеет заметные сложности в плане реализации. В 20 поединках белорусского чемпионата команда отличилась всего 16 раз.

К тому же, «горняки» в двух последних очных поединках уступили «Слуцку». А вот последняя виктория над соперником случилась больше года назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. «Горнякам» отступать уже банально некуда, и нужно рисковать!

Статистика для ставок

«Слуцк» не проигрывает в 9 матчах кряду

«Шахтер» Солигорск в среднем забивает меньше гола за матч

В двух последних очных поединках «Слуцк» был сильнее «горняков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Слуцк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

Прогноз: «Слуцк» сражается за попадание в топ-5, и явно будет активно атаковать.

«Слуцк» нынче выглядит сильнее соперника, которого к тому же обыграл в двух последних очных поединках.

Ставка: Победа «Слуцка» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07