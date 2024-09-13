«Халл Сити» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 5-м туре английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 13 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Халл Сити»

Турнирное положение: По итогам четырех проведенных туров во втором английском дивизионе данный коллектив с тремя очками идет в нижней части турнирки, опережая на балл зону вылета.

«Халл Сити» еще в новом первенстве не побеждал. У него три ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных составляет 2:4.

Последние матчи: «Тигры» в первых трех турах чемпионата расписывали мировые, поделив очки с «Бристоль Сити» 1:1, «Плимутом» 1:1 и «Миллуоллом» 0:0. А в минувшем игровом дне они потерпели выездное фиаско от «Лидса» со счетом 0:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: Сейчас у «Халла» еще с учетом прошлого сезона 7-матчевая безвыигрышная серия в официальных поединках. За это время коллектив расписал четыре мировых исхода и потерпел три поражения. Причем в трех матчах данного отрезка он не забивал. А победить команда смогла только в одной игре из девяти предыдущих.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: Этот коллектив из-за 2-очкового штрафа имеет в активе шесть пунктов и разместился в середине турнирной таблицы.

«Шеффилд Юнайтед» в текущем чемпионате расписал две ничьи и добился двух выигрышей, забил шесть мячей, а пропустил в свои ворота лишь три гола.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Стартовали «клинки» с гостевой победы над «Престоном» 2:0, после чего поочередно расписали мировые с КПР 2:2 дома и «Норвичем» 1:1 на выезде. В минувшем же туре они в родных стенах минимально переиграли «Уотфорд» 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В новом сезоне «Шеффилд Юнайтед» провел шесть встреч в различных турнирах и смог победить в половине случаев. Также за это время коллектив расписал одну мировую и потерпел только одно фиаско. и только в одном поединке текущего отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

«Шеффилд Юнайтед» обыграл предстоящего противника в четырех из пяти предыдущих играх при одной мировой

И в трех предыдущих их встречах забивала только одна команда

В шести из восьми минувших очных встреч данных команд завершились на тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.12, победа «Халл Сити» — 3.34, ничья — 3.56.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.97 соответственно.

Прогноз: Так как зачастую между собой эти клубы играют по низам, то и на этот раз поставим на тотал меньше 2,5. К тому же на это еще указывает низкая результативность данных команд в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.97.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом противостоянии будет победа гостей, которые отлично играют против предстоящего противника в последнем отрезке.

Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» 2.12.