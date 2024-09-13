Ашхабад
Аркадаг
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Ашхабад» отстает от 5 места на 7 зачетных баллов. А вот средняя результативность не дотягивает до гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться баллом. «Ашхабад» расписал мировую с «Мервом» (1:1).
До того команда сыграла вничью с «Копетдагом» (1:1). А вот поединок с «Шагадамом» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ашхабад» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ашхабад» имеет достаточно скромный по именам состав. При этом команда выиграла лишь в 5 матчах чемпионата из 20.
Очные поединки против «Аркадага» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Ашхабад» проиграл во всех пяти.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут рады и ничьей. Вот только вряд ли команде удастся остановить местного гегемона.
«Аркадаг»
Турнирное положение: «Аркадаг» сейчас сметает всех и вся на своем пути. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Аркадаг» в 20 матчах чемпионата победил 20 раз. А вот атака команды наколотила уже 98 мячей, и явно намерена разменять сотню.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова взяла легкие три очка. «Аркадаг» дома уверенно одолел «Ахал» (5:1).
А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Небитчи» (5:1). Да и поединок с «Алтын Асыром» завершился разгромной победой (5:1).
В 5 своих последних матчах «Аркадаг» победил. В этих поединках игроки команды настреляли 23 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в пяти своих последних поединках лидер неизменно пропускал. Правда, оборона все равно бетон — всего 12 пропущенных мячей в 20 матчах.
При этом «Аркадаг» на 14 очков опережает ближайшего преследователя. Более того, лидер пока не потерял ни единого очка в чемпионате.
К тому же, команда в двух последних очных поединках с «Ашхабадом» забила 15 мячей. Да и вообще, чемпиону все нипочем!
Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Лидер намеревается продолжить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Ашхабад» не побеждает с начала мая
- «Аркадаг» выиграл во всех 20 матчах чемпионата
- «Ашхабад» проиграл «Аркадагу» во всех 5 очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.77, а победа оппонента — в скромные 11.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости явно мотивированы забить свой сотый мяч в чемпионате.
«Аркадаг» нынче выглядит в разы сильнее соперника, однако «Ашхабад» явно способен найти свой шанс у ворот лидера.
Ставка: Обе забьют за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Аркадаг» учинит разгром сопернику.
Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.17