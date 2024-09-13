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    «Аркадаг» забьет и… пропустит?!

    «Ашхабад» — «Аркадаг». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 13 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ашхабад» — «Аркадаг»
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    «Аркадаг»
    13 сентября в 23-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Аркадаг». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Аркадаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 13 Сентября 2024 года

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •  Ашхабад 14:30 Аркадаг

    Аркадаг

  • Аркадаг
    •

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ашхабад» отстает от 5 места на 7 зачетных баллов. А вот средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться баллом. «Ашхабад» расписал мировую с «Мервом» (1:1).

    До того команда сыграла вничью с «Копетдагом» (1:1). А вот поединок с «Шагадамом» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ашхабад» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ашхабад» имеет достаточно скромный по именам состав. При этом команда выиграла лишь в 5 матчах чемпионата из 20.

    Очные поединки против «Аркадага» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Ашхабад» проиграл во всех пяти.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут рады и ничьей. Вот только вряд ли команде удастся остановить местного гегемона.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: «Аркадаг» сейчас сметает всех и вся на своем пути. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аркадаг» в 20 матчах чемпионата победил 20 раз. А вот атака команды наколотила уже 98 мячей, и явно намерена разменять сотню.

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  • 10/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова взяла легкие три очка. «Аркадаг» дома уверенно одолел «Ахал» (5:1).

    А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Небитчи» (5:1). Да и поединок с «Алтын Асыром» завершился разгромной победой (5:1).

    В 5 своих последних матчах «Аркадаг» победил. В этих поединках игроки команды настреляли 23 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в пяти своих последних поединках лидер неизменно пропускал. Правда, оборона все равно бетон — всего 12 пропущенных мячей в 20 матчах.

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    При этом «Аркадаг» на 14 очков опережает ближайшего преследователя. Более того, лидер пока не потерял ни единого очка в чемпионате.

    К тому же, команда в двух последних очных поединках с «Ашхабадом» забила 15 мячей. Да и вообще, чемпиону все нипочем!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Лидер намеревается продолжить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Ашхабад» не побеждает с начала мая

    • «Аркадаг» выиграл во всех 20 матчах чемпионата

    • «Ашхабад» проиграл «Аркадагу» во всех 5 очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.77, а победа оппонента — в скромные 11.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные гости явно мотивированы забить свой сотый мяч в чемпионате.

    «Аркадаг» нынче выглядит в разы сильнее соперника, однако «Ашхабад» явно способен найти свой шанс у ворот лидера.

    Ставка: Обе забьют за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Аркадаг» учинит разгром сопернику.

    Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.17

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    «Ашхабад» — «Аркадаг»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. «Аркадаг» забьет и… пропустит?!
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