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    Бразильцы сразу понесутся в атаку?

    Парагвай — Бразилия. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 11 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Бразилия
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    Винисиус Жуниор
    11 сентября в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Парагвай и Бразилия. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 11 Сентября 2024 года

    Парагвай

  • Асунсьон
    •  Парагвай 03:30 Бразилия

    Бразилия

  • Бразилиа
    •

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвайцы поставили цель попасть на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 7 месте в южноамериканской отборочной группе.

    При этом Парагвай в 7 матчах сумела наскрести лишь 6 очков. Причем команда в 7 матчах отличилась всего 1 голом.

    Парагвай — Бразилия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. Уругвайцам она не уступила (0:0).

    А вот до того Парагвай уступил Коста-Рике (1:2). Да и поражение от статусных бразильцев получилось крупным (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: парагвайцы не побеждают 4 матча кряду. Зато оборона команды весьма надежна, пропустив всего 3 мяча в 7 турах отбора.

    Матчи с бразильцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Парагвай проиграл 4 раза при одном паритете.

    Безусловно, номинальные хозяева будут вполне довольны и ничьей. Тем паче, парагвайцы не обыгрывают Бразилия уже 16 лет.

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразильцы скромно проводят текущий отборочный турнир. Команда находится лишь на 4 месте в отборочной группе.

    Причем Бразилия выиграла лишь в 3 матчах из 7. Да и оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Бразильцы сумели одолеть крепких эквадорцев (1:0).

    До того команда в 1/4 финала Кубка Америки вылетела от Уругвая. Успех сопернику принесла серия послематчевых пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бразилия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: бразильцы не пропускали в 2 своих последних матчах. При этом в нынешнем отборе команда в среднем забивает чуть более гола за матч.

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    При этом Бразилия отстает от лидера группы уже на 8 очков. Да и 3 поражения в 7 матчах — явно многовато для признанного авторитета.

    В нынешнем отборе роль лидера атак взял на себя Родриго. На его счету уже 3 результативных выстрела в 7 матчах.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. В составе бразильцев уж точно найдется кому забивать!

    Статистика для ставок

    • Бразилия не пропускала в 2 последних матчах

    • Парагвай не побеждал в 4 своих последних поединках

    • Бразилия уже 16 лет не проигрывает парагвайцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 6.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.65.

    Прогноз: Бразильцы явно недовольны своим турнирным положением, так что наверняка сразу полетят в атаку.

    Парагвайцы крайне слабо выглядят в плане реализации, да и тягаться с бразильцами им будет крайне сложно.

    Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.29

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    Парагвай — Бразилия: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на футбол. Бразильцы сразу понесутся в атаку?
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