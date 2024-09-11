11 сентября в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Парагвай и Бразилия. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Бразилия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы поставили цель попасть на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 7 месте в южноамериканской отборочной группе.

При этом Парагвай в 7 матчах сумела наскрести лишь 6 очков. Причем команда в 7 матчах отличилась всего 1 голом.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. Уругвайцам она не уступила (0:0).

А вот до того Парагвай уступил Коста-Рике (1:2). Да и поражение от статусных бразильцев получилось крупным (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: парагвайцы не побеждают 4 матча кряду. Зато оборона команды весьма надежна, пропустив всего 3 мяча в 7 турах отбора.

Матчи с бразильцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Парагвай проиграл 4 раза при одном паритете.

Безусловно, номинальные хозяева будут вполне довольны и ничьей. Тем паче, парагвайцы не обыгрывают Бразилия уже 16 лет.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы скромно проводят текущий отборочный турнир. Команда находится лишь на 4 месте в отборочной группе.

Причем Бразилия выиграла лишь в 3 матчах из 7. Да и оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Бразильцы сумели одолеть крепких эквадорцев (1:0).

До того команда в 1/4 финала Кубка Америки вылетела от Уругвая. Успех сопернику принесла серия послематчевых пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах Бразилия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: бразильцы не пропускали в 2 своих последних матчах. При этом в нынешнем отборе команда в среднем забивает чуть более гола за матч.

При этом Бразилия отстает от лидера группы уже на 8 очков. Да и 3 поражения в 7 матчах — явно многовато для признанного авторитета.

В нынешнем отборе роль лидера атак взял на себя Родриго. На его счету уже 3 результативных выстрела в 7 матчах.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. В составе бразильцев уж точно найдется кому забивать!

Статистика для ставок

Бразилия не пропускала в 2 последних матчах

Парагвай не побеждал в 4 своих последних поединках

Бразилия уже 16 лет не проигрывает парагвайцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 6.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.65.

Прогноз: Бразильцы явно недовольны своим турнирным положением, так что наверняка сразу полетят в атаку.

Парагвайцы крайне слабо выглядят в плане реализации, да и тягаться с бразильцами им будет крайне сложно.

Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.29