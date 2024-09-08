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    Сможет ли Таджикистан обидеть филиппинцев?

    Таджикистан — Филиппины. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2024 года

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    Сборная Таджикистана
    8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Филиппины. Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Филиппины, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджикам палец в рот не клади, вот только стабильности нет и в первом приближении. Команда чередует успешные поединки с бледными.

    При этом Таджикистан неудачно выступил в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда финишировала на 3 позиции.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Таджики минимально уступили Ливану.

    А вот до того Таджикистан разгромил Пакистан (3:0). Правда, чуть раньше команда разгромно уступила Иордании (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: таджики явно способны прибавить в плане реализации. Тем паче, оппонент также не столь стабилен.

    Матчи с филиппинцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Таджикистан выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активны у ворот соперника. Да и филиппинцы в своих последних матчах откровенно удручали.

    Филиппины

    Турнирное положение: Филиппины в последнее время угодили в кризисную яму. Команда проиграла в 5 своих последних матчах.

    Причем Филиппины в квалификации на Мундиаль откровенно провалились. В своей группе команда заняла последнее 4 место, набрав всего 1 балл.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова уступила. Филиппины потерпели поражение от Малайзии (1:2).

    До того команда была бита Индонезией (0:2). Да и поединок с вьетнамцами был драматично проигран со счетом 2:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Филиппины уступили. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: голы даются команде весьма и весьма натужно. Да и оборона филиппинцев частенько допускает результативные ошибки.

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    При этом Филиппины в последней очной встрече уступили таджикам. Шесть лет назад команда пропустила два безответных мяча.

    Тем не менее, команда постарается поднатореть в плане реализации. Филиппинцы не побеждают уже почти год.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и мотивация добыть долгожданную викторию имеется.

    Статистика для ставок

    • Филиппинцы не выигрывают уже почти год

    • Филиппины проиграли в 5 своих последних матчах

    • Таджикистан выиграл у Филиппин в последнем очном поединке (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: Таджики нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Филиппинцы в своих последних поединках неизменно удручали игрой и результатами.

    Ставка: Победа Таджикистана за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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    Таджикистан — Филиппины: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Таджикистан обидеть филиппинцев?
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