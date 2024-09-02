Флуминенсе
Сан-Паулу
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флуминенсе» сражается за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 16 строчке турнирной таблицы.
При этом «Флуминенсе» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 6 матчах из 23.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Флуминенсе» запишет себе в актив. В поединке с «Атлетико Минейро» команда победила (2:0).
А вот до того «Флуминенсе» обыграл бразильский «Гремио» (3:1). Хотя чуть ранее команда не сумела одолеть «Коринтианс» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Леле, Марсело, Диого Барбоза — травмированы.
Состояние команды: в двух своих последних матчах команда победила. При этом «Флуминенсе» пропускает в среднем более гола за матч: 26 мячей в 23 поединках чемпионата.
Матчи против «Сан-Паулу» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Флуминенсе» выиграл и проиграл по 2 раза.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой победный сериал. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте.
Причем «Сан-Паулу» в 24 матчах чемпионата победил 12 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 33 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. Поражение от «Атлетико Минейро» получилось минимальным.
До того команда смогла переиграть «Виторию» (2:1). Да и уругвайский «Насьональ» был уверенно обыгран (2:0).
Вообще же, «Сан-Паулу» в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Алиссон — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Сан-Паулу» до последней коллизии выиграл дважды кряду.
Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Сан-Паулу» в среднем менее гола за матч: 24 пропущенных мяча в 24 поединках.
Причем «Сан-Паулу» на 7 очков отстает от лидера. Вот только проиграла команда уже в 7 поединках чемпионата Бразилии.
Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Статистика для ставок
- «Флуминенсе» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Сан-Паулу» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Флуминенсе» забивает в среднем меньше гола за матч — 18 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.43.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Флуминенсе» в последнее время заметно прибавил, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же выиграли в двух своих последних матчах.
Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54