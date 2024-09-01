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    «Факел» снова проиграет?

    Ростов — Факел: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Факел»
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    «Ростов»
    1 сентября в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Факел». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Сентября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовский коллектив является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

    В настоящий момент ростовчане команда из Ростова-на-Дону имеет в своем активе восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Ростов — Факел: коэффициенты букмекеров

    Ростовчане смогли забить девять мячей, а в свои пропустили целых 12.

    Последние матчи:в прошлом туре «сине-желтые» уступили «Локомотив» (2:3), а до этого переиграли «Оренбург» (3:2).

    Перед этим «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней же игре подопечные Валерия Карпина обыграли «Оренбург» (1:0) в Кубке России.

    Не сыграют: травмированы Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.

    Состояние команды: сейчас «Ростов» играет не стабильно. Команда может как выдать яркий матч, так и провалиться.

    Вряд ли ростовчане смогут побороться за высокие места, однако точно будут в середине.

    «Факел»

    Турнирное положение: воронежская команда пока что расстраивает своих поклонников в этом сезоне.

    Воронежцы смогли набрать только четыре очка и замыкают турнирную таблицу РПЛ.

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  • 29/08/2024

    • Коллектив из Воронежа смог два раза поразить ворота соперника и десять раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «огнеопасные» переиграли «Оренбург» (1:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:3).

    Перед этим же «сине-белые» также уступили «Крыльям Советов» (0:2) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

    В последнем матче «Факел» проиграл «Рубину» (0:2) в Кубке страны.

    Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Сергей Божин.

    Состояние команды: совсем недавно «Факел» сменил тренера. На место Игоря Черевченко пришел Дмитрий Пятибратов. После этого команда смогла добыть первую победу в сезоне.

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    Все равно пока что «Факел» является главным разочарованием сезона и точно будет бороться за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Факел» выиграл только 1 матч в этом сезоне

    • В прошлом сезоне «Ростов» смог дважды обыграть «Факел»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа «Факела» — в 7.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.03, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

    Прогноз: «Ростов» играет нестабильно, а «Факел» постепенно преображается при Пятибратове, поэтому воронежцы вполне могут не проиграть в этом матче.

    Ставка: ничья или победа «Факела» за 2.65.

    Прогноз: «Ростов» в этом сезоне много забивает и много пропускает, поэтому логично предположить, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

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    «Ростов» — «Факел»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. «Факел» снова проиграет?
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