1 сентября в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Факел». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовский коллектив является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

В настоящий момент ростовчане команда из Ростова-на-Дону имеет в своем активе восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ростовчане смогли забить девять мячей, а в свои пропустили целых 12.

Последние матчи:в прошлом туре «сине-желтые» уступили «Локомотив» (2:3), а до этого переиграли «Оренбург» (3:2).

Перед этим «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней же игре подопечные Валерия Карпина обыграли «Оренбург» (1:0) в Кубке России.

Не сыграют: травмированы Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.

Состояние команды: сейчас «Ростов» играет не стабильно. Команда может как выдать яркий матч, так и провалиться.

Вряд ли ростовчане смогут побороться за высокие места, однако точно будут в середине.

«Факел»

Турнирное положение: воронежская команда пока что расстраивает своих поклонников в этом сезоне.

Воронежцы смогли набрать только четыре очка и замыкают турнирную таблицу РПЛ.

Коллектив из Воронежа смог два раза поразить ворота соперника и десять раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «огнеопасные» переиграли «Оренбург» (1:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:3).

Перед этим же «сине-белые» также уступили «Крыльям Советов» (0:2) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

В последнем матче «Факел» проиграл «Рубину» (0:2) в Кубке страны.

Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Сергей Божин.

Состояние команды: совсем недавно «Факел» сменил тренера. На место Игоря Черевченко пришел Дмитрий Пятибратов. После этого команда смогла добыть первую победу в сезоне.

Все равно пока что «Факел» является главным разочарованием сезона и точно будет бороться за выживание.

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

«Факел» выиграл только 1 матч в этом сезоне

В прошлом сезоне «Ростов» смог дважды обыграть «Факел»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа «Факела» — в 7.20.

ТБ 2,5 оценивается в 2.03, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

Прогноз: «Ростов» играет нестабильно, а «Факел» постепенно преображается при Пятибратове, поэтому воронежцы вполне могут не проиграть в этом матче.

Ставка: ничья или победа «Факела» за 2.65.

Прогноз: «Ростов» в этом сезоне много забивает и много пропускает, поэтому логично предположить, что обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 2.25.