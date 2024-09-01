Ростов
Факел
«Ростов»
Турнирное положение: ростовский коллектив является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.
В настоящий момент ростовчане команда из Ростова-на-Дону имеет в своем активе восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Ростов — Факел: коэффициенты букмекеров
Ростовчане смогли забить девять мячей, а в свои пропустили целых 12.
Последние матчи:в прошлом туре «сине-желтые» уступили «Локомотив» (2:3), а до этого переиграли «Оренбург» (3:2).
Перед этим «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
В последней же игре подопечные Валерия Карпина обыграли «Оренбург» (1:0) в Кубке России.
Не сыграют: травмированы Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.
Состояние команды: сейчас «Ростов» играет не стабильно. Команда может как выдать яркий матч, так и провалиться.
Вряд ли ростовчане смогут побороться за высокие места, однако точно будут в середине.
«Факел»
Турнирное положение: воронежская команда пока что расстраивает своих поклонников в этом сезоне.
Воронежцы смогли набрать только четыре очка и замыкают турнирную таблицу РПЛ.
Коллектив из Воронежа смог два раза поразить ворота соперника и десять раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «огнеопасные» переиграли «Оренбург» (1:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:3).
Перед этим же «сине-белые» также уступили «Крыльям Советов» (0:2) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).
В последнем матче «Факел» проиграл «Рубину» (0:2) в Кубке страны.
Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Сергей Божин.
Состояние команды: совсем недавно «Факел» сменил тренера. На место Игоря Черевченко пришел Дмитрий Пятибратов. После этого команда смогла добыть первую победу в сезоне.
Все равно пока что «Факел» является главным разочарованием сезона и точно будет бороться за выживание.
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- «Факел» выиграл только 1 матч в этом сезоне
- В прошлом сезоне «Ростов» смог дважды обыграть «Факел»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа «Факела» — в 7.20.
ТБ 2,5 оценивается в 2.03, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.
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Прогноз: «Ростов» играет нестабильно, а «Факел» постепенно преображается при Пятибратове, поэтому воронежцы вполне могут не проиграть в этом матче.
Ставка: ничья или победа «Факела» за 2.65.
Прогноз: «Ростов» в этом сезоне много забивает и много пропускает, поэтому логично предположить, что обе команды забьют.
Ставка: обе забьют за 2.25.