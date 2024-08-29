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    «Пюник» не отдаст преимущество словенскому визави?

    Целе — Пюник: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Целе» — «Пюник»
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    «Пюник»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Целе» — «Пюник». Начало — в 21:15 Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Целе 21:15 Пюник

    Пюник

  • Ереван
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    «Целе»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Целе» занимает 7 место в турнирной таблице, аккумулировав 7 очков. В 5-м туре внутреннего первенства «Целе» потерпел поражение в матче против «Приморье» (0:3).

    Последние матчи: Свою еврокампанию «Целе» начал в Лиге чемпионов, в первом отборочном раунде чемпион Словении выиграл у эстонской «Флоры» (2:1 — дома, 5:0 — в гостях).

    Целе — Пюник: коэффициенты букмекеров

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    Затем словенцы оступились в матче против «Слована» из Братиславы (1:1 — дома, 0:5 — в гостях).

    Таким образом «Целе» отправился в Лигу Европы, где в третьем раунде словенцы проиграли «Шэмрок Роверсу» из Ирландии (1:0 — дома, 1:3 — в гостях).

    Из Лиги Европы словенский клуб перебрался в Лигу конференций, в заключительном отборочном раунде «Целе» не смог одолеть «Пюник», уступив армянскому клубу с минимальным счётом (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: В последних 5 матчах «Целе» одержал одну победу, одну игру сыграл вничью и три встречи проиграл.

    «Пюник»

    Турнирная таблица: На старте нового сезона чемпионата Армении «Пюник» сыграл вничью с «Урарту» (0:0).

    Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях).

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    • Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

    Клуб из Еревана с победы стартовал в противостоянии с «Ордабасы» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференции. В ворота казахов «Пюник» забил один гол, отличился нигерийский форвард Юсуф Отубанджо. Ответный поединок также завершился минимальной победой армянской команды (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и одну проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций

    • «Целе» в этом евросезоне сыграл в трёх турнирах УЕФА

    • «Пюник» — «Целе» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.76, а победа «Пюника» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: 1:0 — любимый счёт «Пюника», клуб из Еревана любит и умеет сушить игру. Армянский коллектив имеет преимущество перед «Целе», и наверняка его сохранит.

    Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 3.35.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.81.

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    «Целе» — «Пюник»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Пюник» не отдаст преимущество словенскому визави?
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