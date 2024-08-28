Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс
«Башакшехир»
Турнирное положение: «Башакшехир» неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата Турции. У команды 4 очка.
«Башакшехир» занимает седьмое место в таблице. В активе клуба одна победа и одна ничья.
Последние матчи: «Башакшехир» в августе провел шесть матчей. В текущем месяце у команды нет ни одного поражения.
В первой встрече с «Сент-Патриксом» клубы не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью 0:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Башакшехир» не смог добиться успеха в первом матче. Турецкий клуб постарается добиться поставленной задачи в ответной встрече.
Букмекеры не сомневаются в успехе «Башакшехира». Турецкий клуб выше классом и должен проходить барьер в виде «Сент-Патрикса».
«Башакшехир» в нынешнем сезоне выиграл все три своих домашних матча. Вряд ли у команды произойдет осечка в предстоящей встрече.
«Сент-Патрикс»
Турнирное положение: «Сент-Патрикс» в чемпионате Ирландии находится в нижней части таблицы. Клуб располагается на 7-й строчке.
В активе «Сент-Патрикса» 32 очка. У команды 8 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Разница мячей составляет 28-31.
Последние матчи: Нынешний месяц складывается для «Сент-Патрикса» неплохо. В шести августовских матчах не зафиксировано ни одного поражения.
Стоит отметить, что в последних четырех матчах с участием «Сент-Патрикса» не пробивался тотал 2.5. Команда дисциплинированно играет в обороне.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В первом матче «Сент-Патриксу» удалось добиться положительного результата. Но игра в Турции будет гораздо сложнее.
Нет сомнений, что гости постараются играть активно. Ирландский клуб хочет преуспеть в атаке, чтобы завоевать путевку в групповой этап.
«Сент-Патрикс» плохо играет в гостях. В последних десяти выездных матчах у команды лишь одна победа.
Статистика для ставок
- В первой игре была зафиксирована ничья 0:0
- «Башакшехир» в нынешнем сезоне выиграл все три своих домашних матча
- В последних четырех встречах с участием «Сент-Патрикса» не пробивался тотал 2.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.33.
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Прогноз: «Башакшехир» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля. Хозяева должны добиться успеха.
Ставка: Фора «Башакшехира» -1.5 за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.04.