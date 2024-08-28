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    Турецкая команда выиграет домашнюю игру?

    Башакшехир — Сент-Патрикс: прогноз и ставка

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    «Башакшехир»
    28 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Башакшехир» и «Сент-Патрикс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Башакшехир» — «Сент-Патрикс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Августа 2024 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 19:00 Сент-Патрикс

    Сент-Патрикс

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Башакшехир»

    Турнирное положение: «Башакшехир» неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата Турции. У команды 4 очка.

    «Башакшехир» занимает седьмое место в таблице. В активе клуба одна победа и одна ничья.

    Последние матчи: «Башакшехир» в августе провел шесть матчей. В текущем месяце у команды нет ни одного поражения.

    В первой встрече с «Сент-Патриксом» клубы не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью 0:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Башакшехир» не смог добиться успеха в первом матче. Турецкий клуб постарается добиться поставленной задачи в ответной встрече.

    Букмекеры не сомневаются в успехе «Башакшехира». Турецкий клуб выше классом и должен проходить барьер в виде «Сент-Патрикса».

    «Башакшехир» в нынешнем сезоне выиграл все три своих домашних матча. Вряд ли у команды произойдет осечка в предстоящей встрече.

    «Сент-Патрикс»

    Турнирное положение: «Сент-Патрикс» в чемпионате Ирландии находится в нижней части таблицы. Клуб располагается на 7-й строчке.

    В активе «Сент-Патрикса» 32 очка. У команды 8 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Разница мячей составляет 28-31.

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    • Последние матчи: Нынешний месяц складывается для «Сент-Патрикса» неплохо. В шести августовских матчах не зафиксировано ни одного поражения.

    Стоит отметить, что в последних четырех матчах с участием «Сент-Патрикса» не пробивался тотал 2.5. Команда дисциплинированно играет в обороне.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В первом матче «Сент-Патриксу» удалось добиться положительного результата. Но игра в Турции будет гораздо сложнее.

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    Нет сомнений, что гости постараются играть активно. Ирландский клуб хочет преуспеть в атаке, чтобы завоевать путевку в групповой этап.

    «Сент-Патрикс» плохо играет в гостях. В последних десяти выездных матчах у команды лишь одна победа.

    Статистика для ставок

    • В первой игре была зафиксирована ничья 0:0

    • «Башакшехир» в нынешнем сезоне выиграл все три своих домашних матча

    • В последних четырех встречах с участием «Сент-Патрикса» не пробивался тотал 2.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.33.

    Прогноз: «Башакшехир» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля. Хозяева должны добиться успеха.

    Ставка: Фора «Башакшехира» -1.5 за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.04.

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    «Башакшехир» — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Турецкая команда выиграет домашнюю игру?
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