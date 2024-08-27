ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе Карраскаль — игрок «Динамо» Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» Мануэль НойерГрустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии Новак ДжоковичUS Open-2024: без явного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности
  • 00:35
    • «Атлетико» разгромил «Жирону»
  • 23:46
    • Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Болонью»
  • 23:41
    • «Рома» неожиданно проиграла «Эмполи»
  • 22:02
    • «Локомотив» победил «Ростов» и вышел в лидеры
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Спарта» в основной раунд Лиги чемпионов?

    «Спарта» Прага — «Мальме». Ставка (к. 1.85) и прогноз на Лигу чемпионов 27 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Спарта Прогнозы на Мальмё Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Мальме»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Велько Бирманчевич
    «Спарта» Прага на своем поле примет «Мальме» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2024 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 22:00 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
    •

    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: «Спарта» Прага одержала победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 2:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если на своем поле победит, сыграет вничью или даже проиграет с разницей в один гол.

    Спарта П — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на шестой тур чешской лиги, клуб дома разошелся миром со «Словацко» со счетом 2:2.

    Эта ничья прервала победную серию коллектива в четыре поединка, которые были официальными в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Иманол Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах — 11-ти официальных и одном товарищеском — «Спарта» ни разу не проиграла при девяти победах и трех ничьих.

    С такой формой у пражан отличные шансы на выход в основной раунд Лиги чемпионов, особенно если учесть тот гандикап, который есть у них после первой игры.

    Велько Бирманчевич — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

    «Мальме»

    Турнирное положение: «Мальме» проиграл в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 0:2.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет с разницей минимум в три гола, тогда как победа с разницей в два мяча оставляет шансы на успех в серии пенальти.

  • Каталонская драма: Ямаль станет MVP «Барселоны», Флик — главным разочарованием, а Виктор подвинет Левандовского
  • Выступление «Барселоны» — одна из главных интриг нового футбольного сезона
  • 17/08/2024

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамказ шведского первенства клуб дома потерял очки с «Кальмаром» (2:2).

    Таким образом, сейчас у коллектива безвыигрышная мини-серия в две встречи, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальное первенство.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Мальме» выиграл только три раза при трех поражениях и двух ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Себастьян Нанаси — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Спарты» забивали больше 2,5 голов

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Спарта» выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Мальме» обе команды забивали.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Мальме» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из семи их последних домашних поединков.

    В то же время, в двух последних встречах гости не выиграли, а в одном из них проиграли.

    Ставка: «Спарта» Прага победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и при этом команды забьют больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей пражан было именно так.

    Ставка: «Спарта» Прага не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Согдиана — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мартерер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шан — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парри — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кристиан — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Свитолина — Карле
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нимайер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Руусувуори — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шелтон — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Родина — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уго Карабельи — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спарта» Прага — «Мальме»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Спарта» в основной раунд Лиги чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры