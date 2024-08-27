«Спарта» Прага на своем поле примет «Мальме» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: «Спарта» Прага одержала победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 2:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если на своем поле победит, сыграет вничью или даже проиграет с разницей в один гол.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на шестой тур чешской лиги, клуб дома разошелся миром со «Словацко» со счетом 2:2.

Эта ничья прервала победную серию коллектива в четыре поединка, которые были официальными в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Иманол Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах — 11-ти официальных и одном товарищеском — «Спарта» ни разу не проиграла при девяти победах и трех ничьих.

С такой формой у пражан отличные шансы на выход в основной раунд Лиги чемпионов, особенно если учесть тот гандикап, который есть у них после первой игры.

Велько Бирманчевич — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Мальме»

Турнирное положение: «Мальме» проиграл в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 0:2.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет с разницей минимум в три гола, тогда как победа с разницей в два мяча оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамказ шведского первенства клуб дома потерял очки с «Кальмаром» (2:2).

Таким образом, сейчас у коллектива безвыигрышная мини-серия в две встречи, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальное первенство.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Мальме» выиграл только три раза при трех поражениях и двух ничьих.

Себастьян Нанаси — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Спарты» забивали больше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Спарта» выиграла

в трех из четырех последних матчей «Мальме» обе команды забивали.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Мальме» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из семи их последних домашних поединков.

В то же время, в двух последних встречах гости не выиграли, а в одном из них проиграли.

Ставка: «Спарта» Прага победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и при этом команды забьют больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей пражан было именно так.

Ставка: «Спарта» Прага не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.30