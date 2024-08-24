Барселона
Атлетик
«Барселона»
Турнирное положение: «Барса» — одна из четырех команд, которые начали новую кампанию с победы.
Последние матчи: в первом туре «Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией» — 2:1.
Барселона — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Главным героем матча стал польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовский, забивший два мяча.
Не сыграют: ближайший матч пропустят Френки де Йонг, Ансу Фати и Гави.
Состояние команды: пожалуй, можно согласиться с тем, что «Барселона» не показала идеальный футбол в матче с «Валенсией».
Но прежде чем придираться, стоит обратить внимание на один невероятный факт — в стартовом составе «Барсы» было сразу три 17-летних футболиста. Это действительно впечатляет. Помимо Ламина Ямаля, с первых минут играли Пау Кубарси и Марк Берналь, которого уже успели назвать новым Серджи Бускетсом.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Когда эти ребята станут постарше, когда клуб выберется из кризиса, «Барса», скорее всего, снова будет разрывать не только в Испании, но и в Европе. Ну а пока надо немного потерпеть.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» тем временем входит в большую группу команд, которые в первом туре сыграли вничью.
Последние матчи: в прошлый четверг «Атлетико» не смог выиграть на своем поле у «Хетафе» — 1:1.
Также стоит отметить, что ранее в августе команда Эрнесто Вальверде провела четыре товарищеских матча. Но выделить стоит, прежде всего, встречи с «Астон Виллой» и «Штутгартом». Здесь баски разочаровали — проиграли 2:3 англичанам и получили четыре безответных мяча от представителя Бундеслиги.
Не сыграют: ближайший матч пропустит основной вратарь «Атлетика» Унаи Симон, а также Оскар де Маркос.
Состояние команды: по правде говоря, «Атлетик» пока не впечатляет. Чувствуется, что команда пока только набирает обороты.
Если судить по недавнему матчу с «Хетафе», а также по товарищеским встречам с «Астон Виллой» и «Штутгартом», то очевидно, что такой «Атлетик» не будет серьезной угрозой для испанских грандов.
Статистика для ставок
- «Барселона» ни разу не проиграла в девяти предыдущих матчах против «Атлетика» в рамках Ла Лиги
- В прошлом сезоне в двух матчах Ла Лиги между «Барсой» и «Атлетико» был забит только один гол; игра в Барселоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а в Бильбао была зафиксирована нулевая ничья
- «Барселона» не пропустила ни одного гола в пяти предыдущих матчах против «Атлетика» в рамках Ла Лиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Атлетика» — за 5.15.
Прогноз: скорее всего, бодрая «Барса» воспользуется временными проблемами «Атлетика». Гости, похоже, надо еще как минимум несколько недель, прежде чем они начнут показывать свой лучший футбол.
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Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4,5 за 2.01.
Прогноз: несмотря на возраст, Роберт Левандовский (21 августа ему исполнилось 36 лет) готов провести еще один результативный сезон. Матч с «Валенсией подтвердил, что поляк по-прежнему остается максимально опасным нападающим.
Ставка: гол Левандовского за 2.10.