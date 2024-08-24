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    «Барселона» воспользуется проблемами «Атлетика»?

    Барселона — Атлетик: прогноз и ставка (коэффициент 2.10) на футбол. 24/08/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетик»
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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Атлетика» из Бильбао в рамках второго туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Августа 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 20:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барса» — одна из четырех команд, которые начали новую кампанию с победы.

    Последние матчи: в первом туре «Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией» — 2:1.

    Барселона — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Главным героем матча стал польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовский, забивший два мяча.

    Не сыграют: ближайший матч пропустят Френки де Йонг, Ансу Фати и Гави.

    Состояние команды: пожалуй, можно согласиться с тем, что «Барселона» не показала идеальный футбол в матче с «Валенсией».

    Но прежде чем придираться, стоит обратить внимание на один невероятный факт — в стартовом составе «Барсы» было сразу три 17-летних футболиста. Это действительно впечатляет. Помимо Ламина Ямаля, с первых минут играли Пау Кубарси и Марк Берналь, которого уже успели назвать новым Серджи Бускетсом.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Когда эти ребята станут постарше, когда клуб выберется из кризиса, «Барса», скорее всего, снова будет разрывать не только в Испании, но и в Европе. Ну а пока надо немного потерпеть.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» тем временем входит в большую группу команд, которые в первом туре сыграли вничью.

    Последние матчи: в прошлый четверг «Атлетико» не смог выиграть на своем поле у «Хетафе» — 1:1.

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    • Также стоит отметить, что ранее в августе команда Эрнесто Вальверде провела четыре товарищеских матча. Но выделить стоит, прежде всего, встречи с «Астон Виллой» и «Штутгартом». Здесь баски разочаровали — проиграли 2:3 англичанам и получили четыре безответных мяча от представителя Бундеслиги.

    Не сыграют: ближайший матч пропустит основной вратарь «Атлетика» Унаи Симон, а также Оскар де Маркос.

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    Состояние команды: по правде говоря, «Атлетик» пока не впечатляет. Чувствуется, что команда пока только набирает обороты.

    Если судить по недавнему матчу с «Хетафе», а также по товарищеским встречам с «Астон Виллой» и «Штутгартом», то очевидно, что такой «Атлетик» не будет серьезной угрозой для испанских грандов.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» ни разу не проиграла в девяти предыдущих матчах против «Атлетика» в рамках Ла Лиги

    • В прошлом сезоне в двух матчах Ла Лиги между «Барсой» и «Атлетико» был забит только один гол; игра в Барселоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а в Бильбао была зафиксирована нулевая ничья

    • «Барселона» не пропустила ни одного гола в пяти предыдущих матчах против «Атлетика» в рамках Ла Лиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Атлетика» — за 5.15.

    Прогноз: скорее всего, бодрая «Барса» воспользуется временными проблемами «Атлетика». Гости, похоже, надо еще как минимум несколько недель, прежде чем они начнут показывать свой лучший футбол.

    Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4,5 за 2.01.

    Прогноз: несмотря на возраст, Роберт Левандовский (21 августа ему исполнилось 36 лет) готов провести еще один результативный сезон. Матч с «Валенсией подтвердил, что поляк по-прежнему остается максимально опасным нападающим.

    Ставка: гол Левандовского за 2.10.

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    «Барселона» — «Атлетик». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ла Лигу 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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