«Барселона» сыграет на своем поле против «Атлетика» из Бильбао в рамках второго туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барса» — одна из четырех команд, которые начали новую кампанию с победы.

Последние матчи: в первом туре «Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией» — 2:1.

Главным героем матча стал польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовский, забивший два мяча.

Не сыграют: ближайший матч пропустят Френки де Йонг, Ансу Фати и Гави.

Состояние команды: пожалуй, можно согласиться с тем, что «Барселона» не показала идеальный футбол в матче с «Валенсией».

Но прежде чем придираться, стоит обратить внимание на один невероятный факт — в стартовом составе «Барсы» было сразу три 17-летних футболиста. Это действительно впечатляет. Помимо Ламина Ямаля, с первых минут играли Пау Кубарси и Марк Берналь, которого уже успели назвать новым Серджи Бускетсом.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Когда эти ребята станут постарше, когда клуб выберется из кризиса, «Барса», скорее всего, снова будет разрывать не только в Испании, но и в Европе. Ну а пока надо немного потерпеть.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» тем временем входит в большую группу команд, которые в первом туре сыграли вничью.

Последние матчи: в прошлый четверг «Атлетико» не смог выиграть на своем поле у «Хетафе» — 1:1.

Также стоит отметить, что ранее в августе команда Эрнесто Вальверде провела четыре товарищеских матча. Но выделить стоит, прежде всего, встречи с «Астон Виллой» и «Штутгартом». Здесь баски разочаровали — проиграли 2:3 англичанам и получили четыре безответных мяча от представителя Бундеслиги.

Не сыграют: ближайший матч пропустит основной вратарь «Атлетика» Унаи Симон, а также Оскар де Маркос.

Состояние команды: по правде говоря, «Атлетик» пока не впечатляет. Чувствуется, что команда пока только набирает обороты.

Если судить по недавнему матчу с «Хетафе», а также по товарищеским встречам с «Астон Виллой» и «Штутгартом», то очевидно, что такой «Атлетик» не будет серьезной угрозой для испанских грандов.

Статистика для ставок

«Барселона» ни разу не проиграла в девяти предыдущих матчах против «Атлетика» в рамках Ла Лиги

В прошлом сезоне в двух матчах Ла Лиги между «Барсой» и «Атлетико» был забит только один гол; игра в Барселоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, а в Бильбао была зафиксирована нулевая ничья

«Барселона» не пропустила ни одного гола в пяти предыдущих матчах против «Атлетика» в рамках Ла Лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Атлетика» — за 5.15.

Прогноз: скорее всего, бодрая «Барса» воспользуется временными проблемами «Атлетика». Гости, похоже, надо еще как минимум несколько недель, прежде чем они начнут показывать свой лучший футбол.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4,5 за 2.01.

Прогноз: несмотря на возраст, Роберт Левандовский (21 августа ему исполнилось 36 лет) готов провести еще один результативный сезон. Матч с «Валенсией подтвердил, что поляк по-прежнему остается максимально опасным нападающим.

Ставка: гол Левандовского за 2.10.