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    Выйдет ли клуб из Фарер в Лигу конференций?

    «Клаксвик» — ХИК. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — ХИК
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    Йоаннес Даниэльсен («Клаксвик»)
    «Клаксвик» на своем поле примет ХИК в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:45 ХИК

    ХИК

  • Хельсинки
    •

    «Клаксвик»

    Турнирное положение: «Клаксвик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел первый раунд, но вылетел во втором после дуэли с «Мальме».

    Как результат, команда оказалась в Лиге Европы, но там она не прошла и одного раунда, уступив путь в плей-офф боснийскому «Борац Баня-Лука».

    Клаксвик — ХИК: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в рамках квалификации Лиги Европы, клуб в дополнительное время проиграл «Борац Баня-Лука» (1:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Клаксвик» проиграл лишь раз при пяти победах и одном поражении.

    При этом в чемпионате Фарер торнсхавнцы занимают третью строчку после 18-ти туров с отставанием в девять очков от лидера «Викингура» и шесть баллов — от второго ХБ.

    Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 16 голами в текущем сезоне.

    ХИК

    Турнирное положение: ХИК также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел вылетел еще в первом раунде, уступив литовскому «Паневежису».

    Как результат, команда сразу оказалась в Лиге конференций, и уже там она прошла черногорский «Дечич», обыграв его в серии пенальти.

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 20-го тура чемпионата Финлянжии клуб на чужом поле разгромил ЕИФ (3:0).

    Этот результат позволил коллективу продолжать борьбу за чемпионский титул против «КуПСа», который опережает его на четыре очка.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций и финский чемпионат, ХИК выиграл.

    Эта победная серия лишь подчеркивает хорошую форму коллектива, у которого в шести последних поединках пять побед при одном поражении.

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    Топи Кескинен и Люк Пландж — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Финляндии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Клаксвика» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей ХИК выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа ХИКа — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Клаксвика».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

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    «Клаксвик» — ХИК. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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