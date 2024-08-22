«Клаксвик» на своем поле примет ХИК в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Клаксвик»

Турнирное положение: «Клаксвик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел первый раунд, но вылетел во втором после дуэли с «Мальме».

Как результат, команда оказалась в Лиге Европы, но там она не прошла и одного раунда, уступив путь в плей-офф боснийскому «Борац Баня-Лука».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в рамках квалификации Лиги Европы, клуб в дополнительное время проиграл «Борац Баня-Лука» (1:3).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Клаксвик» проиграл лишь раз при пяти победах и одном поражении.

При этом в чемпионате Фарер торнсхавнцы занимают третью строчку после 18-ти туров с отставанием в девять очков от лидера «Викингура» и шесть баллов — от второго ХБ.

Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 16 голами в текущем сезоне.

ХИК

Турнирное положение: ХИК также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел вылетел еще в первом раунде, уступив литовскому «Паневежису».

Как результат, команда сразу оказалась в Лиге конференций, и уже там она прошла черногорский «Дечич», обыграв его в серии пенальти.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 20-го тура чемпионата Финлянжии клуб на чужом поле разгромил ЕИФ (3:0).

Этот результат позволил коллективу продолжать борьбу за чемпионский титул против «КуПСа», который опережает его на четыре очка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций и финский чемпионат, ХИК выиграл.

Эта победная серия лишь подчеркивает хорошую форму коллектива, у которого в шести последних поединках пять побед при одном поражении.

Топи Кескинен и Люк Пландж — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Финляндии с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Клаксвика» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей ХИК выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа ХИКа — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Клаксвика».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95