15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Войводина» и «Марибор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Войводина» — «Марибор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Войводина»

Турнирное положение: «Войводина» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

При этом «Войводина» в 3 турах сербского чемпионата проиграла 2 раза. Да и в свои ворота команда пропустила 7 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. Дома она по всем статьям уступила «Бачка-Тополе» (1:3).

При этом «Войводина» в первом матче уступил «Марибору» (0:2). А вот до того случилось еще и поражение от «Чукаричек» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Войводина» проиграла. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 12 пропущенных.

Не сыграют: Слободан Медоевич — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Пять поражений кряду висят тяжелым грузом на морально-психологическом состоянии игроков. Да и тягаться на равных со словенцами команде будет крайне сложно.

При этом «Войводина» крайне неудачно противостоит «Марибору». Все три очных поединка завершились поражениями.

Нет никаких сомнений, что сербы будут рисковать. Номинальным хозяевам для прохода в следующий раунд квалификации ничего другого просто не остается.

«Марибор»

Турнирное положение: Словенцы явно нацелены на проход в групповой раунд. Да и в первой встрече «Марибор» одолел соперника (2:1).

Причем «Марибор» довольно успешно стартовал в чемпионате Словении. Команда сейчас находится на 3 позиции в турнирной таблице.

Последние матчи: в трех стартовых турах своего чемпионата команда набрала 7 очков. При этом «Марибор» отличился 7 точными выстрелами.

В минувшем туре своего чемпионата «Марибор» переиграл «Муру» (2:1). А вот поединок с «Браво» принес лишь ничейный результат (1:1).

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках словенцы отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: виктория в один гол в первом матче явно не расхолодит команду. Да и скромных сербов «Марибор» должен проходить при любой диспозиции.

Нет сомнений, что словенцы постараются сыграть на своих козырях. Да и в первой встрече команда упустила ряд верных моментов у ворот соперника.

При этом словенцы достаточно неплохо выглядят в плане созидания. Да и в двух своих последних поединках «Марибор» победил.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент уж слишком часто ошибается в обороне.

Статистика для ставок

«Марибор» выиграл в 2 последних своих матчах

«Войводина» проиграла в 5 своих последних поединках

В первом поединке сильнее оказались словенцы (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Войводина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: Словенцы явно превосходят соперника в классе, что вновь продемонстрируют на деле.

Сербы слишком нестабильны, плюс в пяти своих последних матчах потерпели пять поражений.

Ставка: Победа «Марибора» за 3.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.18