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    «Истанбул Башакшехир» дома уверенней одолеет грузин

    «Истанбул Башакшехир» — «Иберия 1999». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Иберия 1999»
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    «Истанбул Башакшехир»
    Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет клуб «Иберия 1999» из Грузии в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдет 15 августа и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Иберия 1999», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Иберия 1999

    Иберия 1999

  • Тбилиси
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    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Стамбульский коллектив в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции и благодаря этому получил билет в еврокубки.

    в нвом же чемпионате страны «Истанбул Башакшехир» успел провести только один поединок, накануне расписав мировую с «Ризеспор» 1:1 на выезде.

    Истанбул Башакшехир — Иберия 1999: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Грузии, минимально победили «оранжево-фиолетовые» со счетом 1:0, проведя единственный гол в самом конце игры. До этого в ЛК они выбили «Ла-Фиориту» из Сан-Марино — 6:1 и 4:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» в новом сезоне еще не знал горечи поражений. У стамбульцев в активе три победы и один мировой исход. Напомним, что в прошлом евросезоне турецкий коллектив добрался до групповой стадии в Лиге конференций и выиграл свой квартете, но уже в 1/16 финала он проиграл бельгийскому «Генту» — 1:1 и 1:4.

    «Иберия 1999»

    Турнирное положение: Тбилисский коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Грузии финишировал лишь шестым, но выиграл национальный кубок, благодаря чему и получил билет в ЛК.

    В текущем же первенстве страны «Иберия 1999» после 19 туров находится на третьей строке в турнирной таблице.

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  • 12/08/2024

    • Последние матчи: В текущем розыгрыше ЛК «красно-белые» до этой стадии преодолели один этап, справившись с албанским «Партизани» (2:0 и 0:0) на предыдущей стадии отбора. А вот первый домашний матч со своим предстоящим противником они проиграли — 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В еврокубках «Иберия 1999» выступает нечасто и всегда останавливалась на отборочных этапах. Отметим, что более одного соперника в евротурнирах она не проходила никогда. К слову, за минувшие десять встреч коллектив смог победить только в одном матче и проиграл аж семь раз.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» в позапрошлом розыгрыше Лиги конференций добрался до 1/16 финала

    • «Иберия 1999» в еврокубках более одного раунда отбора никогда не проходила

    • В первой игре в Грузии викторию отпраздновали турки со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Истанбул Башакшехира» — 1.20, победа «Иберии 1999» — 12.70, ничья — 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.80 соответственно.

    Прогноз: На своей территории турецкий клуб должен еще более крупно обыграть грузинский коллектив. В общем, ставим на победу хозяев с форой (-2).

    Рекомендуемая ставка: победа «Истанбул Башакшехира» с форой (-2) за 1.96.

    Прогноз: И также ставим еще на то, что грузинский коллектив так и не сможет распечатать ворота стамбульцев, ведь у них явные проблемы с реализацией.

    Ставка: обе забьют: нет за 1.82.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Иберия 1999»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Истанбул Башакшехир» дома уверенней одолеет грузин
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