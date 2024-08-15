Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет клуб «Иберия 1999» из Грузии в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдет 15 августа и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Иберия 1999», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Стамбульский коллектив в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции и благодаря этому получил билет в еврокубки.

в нвом же чемпионате страны «Истанбул Башакшехир» успел провести только один поединок, накануне расписав мировую с «Ризеспор» 1:1 на выезде.

Последние матчи: В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Грузии, минимально победили «оранжево-фиолетовые» со счетом 1:0, проведя единственный гол в самом конце игры. До этого в ЛК они выбили «Ла-Фиориту» из Сан-Марино — 6:1 и 4:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» в новом сезоне еще не знал горечи поражений. У стамбульцев в активе три победы и один мировой исход. Напомним, что в прошлом евросезоне турецкий коллектив добрался до групповой стадии в Лиге конференций и выиграл свой квартете, но уже в 1/16 финала он проиграл бельгийскому «Генту» — 1:1 и 1:4.

«Иберия 1999»

Турнирное положение: Тбилисский коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Грузии финишировал лишь шестым, но выиграл национальный кубок, благодаря чему и получил билет в ЛК.

В текущем же первенстве страны «Иберия 1999» после 19 туров находится на третьей строке в турнирной таблице.

Последние матчи: В текущем розыгрыше ЛК «красно-белые» до этой стадии преодолели один этап, справившись с албанским «Партизани» (2:0 и 0:0) на предыдущей стадии отбора. А вот первый домашний матч со своим предстоящим противником они проиграли — 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В еврокубках «Иберия 1999» выступает нечасто и всегда останавливалась на отборочных этапах. Отметим, что более одного соперника в евротурнирах она не проходила никогда. К слову, за минувшие десять встреч коллектив смог победить только в одном матче и проиграл аж семь раз.

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» в позапрошлом розыгрыше Лиги конференций добрался до 1/16 финала

«Иберия 1999» в еврокубках более одного раунда отбора никогда не проходила

В первой игре в Грузии викторию отпраздновали турки со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Истанбул Башакшехира» — 1.20, победа «Иберии 1999» — 12.70, ничья — 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.80 соответственно.

Прогноз: На своей территории турецкий клуб должен еще более крупно обыграть грузинский коллектив. В общем, ставим на победу хозяев с форой (-2).

Рекомендуемая ставка: победа «Истанбул Башакшехира» с форой (-2) за 1.96.

Прогноз: И также ставим еще на то, что грузинский коллектив так и не сможет распечатать ворота стамбульцев, ведь у них явные проблемы с реализацией.

Ставка: обе забьют: нет за 1.82.