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    Выйдет ли «Хайдук» в раунд плей-офф?

    «Хайдук» — «Ружомберок». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайдук» — «Ружомберок»
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    Марко Ливая («Хайдук»)
    «Хайдук» на своем поле примет «Ружомберок» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайдук» — «Ружомберок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Хайдук

  • Сплит
    •  Хайдук 22:00 Ружомберок

    Ружомберок

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Хайдук»

    Турнирное положение: «Хайдук» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде со счетом 0:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на второй тур хорватской лиги, клуб на выезде разошелся миром с «Локомотивой» (1:1).

    Сейчас у коллектива ничейная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций и чемпионат Хорватии.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных и товарищеских — «Хайдук» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

    С такой формой у коллектива неплохие шансы на успех, особенно если учесть, что его форма чуть лучше, чем у соперника.

    Два гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

    «Ружомберок»

    Турнирное положение: «Ружомберок» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.

    Команда выйдет в следующий круг, если одержит победу, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на словацкое первенство, клуб обыграл дома «Тренчин» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию в пять поединков (в еврокубках и чемпионате Словакии) при трех поражениях и двух ничьих.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Ружомберок» выиграл лишь раз.

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    Тимотей Мудры — автор единственного на сегодня гола команды в Лиге Европы.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Хайдука» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Хайдук» сыграл вничью

    • в пяти из шести последних матчей «Ружомберока» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.60, победа «Фехервара» — в 9.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

    В то же время, в шести последних встречах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Ружомберок» не проиграет за 3.09

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    «Хайдук» — «Ружомберок»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Хайдук» в раунд плей-офф?
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