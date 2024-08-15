«Хайдук» на своем поле примет «Ружомберок» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайдук» — «Ружомберок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайдук»

Турнирное положение: «Хайдук» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде со счетом 0:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на второй тур хорватской лиги, клуб на выезде разошелся миром с «Локомотивой» (1:1).

Сейчас у коллектива ничейная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций и чемпионат Хорватии.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных и товарищеских — «Хайдук» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

С такой формой у коллектива неплохие шансы на успех, особенно если учесть, что его форма чуть лучше, чем у соперника.

Два гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

«Ружомберок»

Турнирное положение: «Ружомберок» сыграл вничью в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:0.

Команда выйдет в следующий круг, если одержит победу, тогда еще одна мировая оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на словацкое первенство, клуб обыграл дома «Тренчин» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию в пять поединков (в еврокубках и чемпионате Словакии) при трех поражениях и двух ничьих.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Ружомберок» выиграл лишь раз.

Тимотей Мудры — автор единственного на сегодня гола команды в Лиге Европы.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Хайдука» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Хайдук» сыграл вничью

в пяти из шести последних матчей «Ружомберока» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.60, победа «Фехервара» — в 9.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух из четырех их последних домашних поединков.

В то же время, в шести последних встречах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех их последних матчей было именно так.

Ставка: «Ружомберок» не проиграет за 3.09