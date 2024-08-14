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    «Лидс» начнет без увертюр!

    «Лидс» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 14 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Мидлсбро»
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    Патрик Бэмфорд
    14 августа в 1/64 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Лидс» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» в прошлом сезоне не сумел вернуться в АПЛ. В финале плей-офф команда уступила «Саутгемптону» (0:1).

    При этом «Лидс» в новом чемпионате стартовал неудачно. В первом туре Чемпионшипа команда расписала мировую с «Портсмутом» (3:3).

    Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них она добыла 2 победы.

    В своем последнем контрольном поединке «Лидс» переиграл «Валенсию» (2:1). Да и скромный «Харрогейт» был бит (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки клуба забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лидс» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.

    Поединки против «Мидлсбро» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Лидс» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и в четырех последних очных встречах они обыгрывали «Мидлсбро».

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: Середняк Чемпионшипа в прошлом сезоне был верен себе. «Мидлсбро» финишировал на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мидлсбро» довольно мощно выглядел в атаке. В 46 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 71 забитым мячом.

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    • Последние матчи: Летом команда провела аж 6 спаррингов. В них «Мидлсбро» добыл 4 виктории при одном поражении.

    В последнем контрольном матче команда переиграла «Херенвен» (1:0). Да и в стартовом поединке чемпионата был обыгран «Суонси» (1:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Мидлсбро» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Майкла Каррика смотрится достаточно выгодно. Да и в 3 последних матчах «мидлы» не пропускали.

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    При этом «Мидлсбро» уже 6 лет не может одолеть «Лидс». Да и в двух последних очных встречах команда пропустила 7 мячей.

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Мидлсбро» явно намерен оттяпать на «Элланд Роуд» хотя бы ничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и умница Эммануэль Латте Лаф явно найдет свой шанс у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • «Мидлсбро» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «Лидс» летом выиграл оба своих спарринга

    • «Мидлы» уже 6 лет не обыгрывают «Лидс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

    Прогноз: Хозяева выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Лидс» явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40

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