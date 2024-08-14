«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» в прошлом сезоне не сумел вернуться в АПЛ. В финале плей-офф команда уступила «Саутгемптону» (0:1).
При этом «Лидс» в новом чемпионате стартовал неудачно. В первом туре Чемпионшипа команда расписала мировую с «Портсмутом» (3:3).
Последние матчи: летом команда провела 2 контрольных поединка. В них она добыла 2 победы.
В своем последнем контрольном поединке «Лидс» переиграл «Валенсию» (2:1). Да и скромный «Харрогейт» был бит (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки клуба забили 12 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лидс» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.
Поединки против «Мидлсбро» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Лидс» выиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и в четырех последних очных встречах они обыгрывали «Мидлсбро».
«Мидлсбро»
Турнирное положение: Середняк Чемпионшипа в прошлом сезоне был верен себе. «Мидлсбро» финишировал на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Мидлсбро» довольно мощно выглядел в атаке. В 46 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 71 забитым мячом.
Последние матчи: Летом команда провела аж 6 спаррингов. В них «Мидлсбро» добыл 4 виктории при одном поражении.
В последнем контрольном матче команда переиграла «Херенвен» (1:0). Да и в стартовом поединке чемпионата был обыгран «Суонси» (1:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Мидлсбро» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Майкла Каррика смотрится достаточно выгодно. Да и в 3 последних матчах «мидлы» не пропускали.
При этом «Мидлсбро» уже 6 лет не может одолеть «Лидс». Да и в двух последних очных встречах команда пропустила 7 мячей.
А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Мидлсбро» явно намерен оттяпать на «Элланд Роуд» хотя бы ничью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и умница Эммануэль Латте Лаф явно найдет свой шанс у ворот соперника.
Статистика для ставок
- «Мидлсбро» не пропускал в 3 своих последних матчах
- «Лидс» летом выиграл оба своих спарринга
- «Мидлы» уже 6 лет не обыгрывают «Лидс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.
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Прогноз: Хозяева выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.
«Лидс» явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своего поля.
Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40